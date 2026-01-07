Nexans: Αλλάζει το χρονοδιάγραμμα της διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Σε εξέλιξη ο επαναπρογραμματισμός του έργου, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής εταιρείας.

Την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, Great Sea Interconnector, επισημοποιεί με ανακοίνωσή της η γαλλική Nexans, κατασκευάστρια του καλωδίου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί φυσική απόρροια της απόφασης Ελλάδας και Κύπρου, τον περασμένο Νοέμβριο, για επικαιροποίηση της μελέτης κόστους - οφέλους για το GSI, ώστε στη συνέχεια να προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα ολοκλήρωσης του έργου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η γαλλική εταιρεία επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον πελάτη, για να εκτιμηθούν οι καλύτερες διαθέσιμες επιλογές για το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του πρότζεκτ.

H ανακοίνωση της Nexans:

Η Nexans επιθυμεί να παράσχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης του έργου Great Sea Interconnector (GSI). Η Nexans υλοποιεί το έργο σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και σε ευθυγράμμιση με τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί από το 2023.

Βρίσκεται σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός των δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τον πελάτη της. Ως εκ τούτου, η Nexans εργάζεται στενά με τον πελάτη της για την αξιολόγηση των βέλτιστων διαθέσιμων επιλογών για ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης.

Παρ΄ ότι οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν την ημερομηνία παράδοσης του έργου, δεν θα επηρεάσουν το guidance για το 2028, χάρη στο μεγάλο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του Ομίλου και στις προληπτικές ενέργειες που λαμβάνονται για την αντιστάθμιση οποιασδήποτε δυνητικής επίπτωσης από το 2026 και μετά.

Η Nexans θα παρουσιάσει τις προβλέψεις της για το 2026, μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης 2025, στις 19 Φεβρουαρίου 2026. Η Nexans παραμένει δεσμευμένη στην υλοποίηση του έργου σε συνεργασία με τον πελάτη της.

Πέραν του GSI, η εταιρεία διατηρεί υψηλή εμπιστοσύνη στις ισχυρές μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες υποστηρίζονται από δομικές τάσεις καθώς και ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο ανεκτέλεστο.

«Το έργο GSI συνεχίζεται και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να στηρίξουμε τον πελάτη μας στην ολοκλήρωση αυτής της κρίσιμης υποδομής. Διαχειριζόμαστε την κατάσταση με αυστηρή πειθαρχία στην εκτέλεση. Οι πρωτοβουλίες μετριασμού που λαμβάνουμε από το 2026, ως απάντηση στις εξωτερικές εξελίξεις, μας επιτρέπουν να παραμείνουμε σταθερά στη χρηματοοικονομική μας τροχιά, καθώς και στο guidance για το 2028. Υποστηριζόμενος από τη μακροπρόθεσμη δομική ζήτηση και ένα ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, ο κλάδος έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Nexans παραμένει ισχυρός μοχλός δημιουργίας αξίας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Julien Huber.