Σήμα Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη για GSI: Είσοδος νέων ισχυρών επενδυτών με επικαιροποίηση παραμέτρων

Άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών στοιχείων για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου. Οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη.

Στην επικαιροποίηση των τεχνικών παραμέτρων του έργου διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών «κάτι που είναι προς όφελος όλων μας», προχωρούν Αθήνα και Λευκωσία όπως ανακοινώθηκε στις κοινές δηλώσεις που πραγματοποίησε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου.

«Έχουμε συμφωνήσει να διευρύνουμε τα πεδία συνεργασίας μας με την Κύπρο σε πολλούς τομείς», ενημέρωσε αρχικά ο πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση στις πολιτικές για τις μεταφορές, τη στέγη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. «Συζητήσαμε όμως και για κρίσεις που μας απασχολούν, όπως την Πολιτική Προστασία, την κοινή δράση κατά της λειψυδρίας», δήλωσε.

«Με άλλα λόγια, εμβαθύναμε σε τομείς όπου έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου, ανοίγοντας ωστόσο και νέους ορίζοντες σε άλλα που προκύπτουν από τις ανάγκες των καιρών» επεσήμανε ενώ διευκρίνισε ότι θέλουμε την πράσινη μετάβαση, αλλά θα ήταν λάθος να μην επιχειρήσουμε να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας πόρους, κάτι που η Κύπρος ήδη κάνει.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο σχήμα 3+1, λέγοντας ότι είναι πράξεις σημαντικές για τη σημαντική σταθερότητα στην περιοχή μας. «Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των τεχνικών παραμέτρων του έργου διασύνδεσης των δύο χωρών, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών, κάτι που είναι προς όφελος όλων μας», διεμήνυσε.

Όσον αφορά στο Κυπριακό, επανέλαβε ότι η Ελλάδα εργάζεται για την επανένωση της Κύπρου. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι σε 1,5 μήνα η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Κύπρου για το α' εξάμηνο του 2026. «Όλοι οι Έλληνες θα βρεθούμε στο πλευρό των Κυπρίων αδερφών μας. Θα είμαστε στο πλευρό σας», τόνισε.

Χριστοδουλίδης: «Η Ελλάδα αποτελεί τον πιο ανιδιοτελή σύμμαχο και εταίρο μας»

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η διακυβερνητική σύνοδος, που διεξάγεται για τρίτη φορά, έχει συμβολική αξία, αλλά και ουσιαστική, όπως αρμόζει στις σχέσεις Αθηνών - Λευκωσίας. «Ενισχύει τη στρατηγική μας συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων», σημείωσε. Επαναλαμβάνοντας τις σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου, ο πρόεδρος της Κύπρου ανέφερε ότι η στρατηγική συνεργασία είναι αδιάλειπτη.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την απόφαση για την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων για έργα στρατηγικής σημασίας, όπως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. «Η διεύρυνση της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και ήταν βασική συνιστώσα των κυβερνητικών διασκέψεων», ξεκαθάρισε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με τον νόμο για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, έθεσε ως τομείς συνεργασίας το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ένα θέμα που εντάσσεται και στις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας, την πολιτική προστασία, τρίτον, την προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό χώρο και τέταρτον όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική.

«Συνεχίζουμε να ευθυγραμμίζουμε τις δράσεις και τις πολιτικές μας», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει συντονισμός για πλήρη ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα και η Κύπρος συμφώνησαν να βρίσκονται σε στενό συντονισμό σε μια σειρά θεμάτων, αναφορικά επίσης και με την ανάληψη της προεδρίας από την Κύπρο και την Ελλάδα το 2027.

«Κύπρος και Ελλάδα αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι μαζί πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα, πρωτίστως για τους πολίτες και αυτός είναι από τους πιο βασικούς μας στόχους. Στο επίκεντρο της προσπάθειας αποτελεί ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της Κύπρου», με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο. «Η Ελλάδα αποτελεί τον πιο ανιδιοτελή σύμμαχο και εταίρο μας», κατέληξε.

Οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών