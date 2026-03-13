Ιράν: Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς το Ισραήλ - Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν απόψε ότι εξαπέλυσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ, σε συνεργασία με τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της «ημέρας υποστήριξης» προς τους Παλαιστίνιους, που οργανώνεται κάθε χρόνο από το Ιράν. Σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε μια περιοχή της Τεχεράνης, κοντά στο σημείο όπου είχε οργανωθεί διαδήλωση υποστηρικτών του καθεστώτος για τον εορτασμό αυτής της ημέρας.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους Kheibar και στόχοι ήταν η Χάιφα, το μεγάλο λιμάνι στο βόρειο Ισραήλ, η Καισάρεια στα κεντρικά της χώρας, το Ζαρίτ και το Σλόμι κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο καθώς και το «στρατιωτικο-βιομηχανικό συγκρότημα» του Χολόν.

Το Ναυτικό των Φρουρών και του στρατού έβαλε επίσης στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις στο Αρμπίλ του βόρειου Ιράκ και την Αλ Ντάφρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την ίδια στιγμή, αργά το βράδυ της Παρασκευής, ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, καθώς ο πόλεμος διανύει τη 14η ημέρα του.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει εξαπολύσει 7.600 πλήγματα στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Το Πεντάγωνο από την πλευρά του λέει ότι έχει πλήξει 15.000 στόχους στο Ιράν, σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ μετά από νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, όπου ήχησαν σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην περιοχή, αφού ο ισραηλινός στρατός ανέφερε εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν μέχρι την Ιερουσαλήμ, περίπου 70 χιλιόμετρα από το Τελ Αβίβ. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από δύο τοποθεσίες στη μητροπολιτική περιοχή του Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ