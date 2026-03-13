Back to back εβδομαδιαίες απώλειες για τον χρυσό

Με απώλειες για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα έκλεισαν την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού, καθώς το μέταλλο εξακολουθεί να πιέζεται από την ενίσχυση του δολαρίου αλλά και από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό που προκαλεί η εκτόξευση των τιμών ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Απριλίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν στα 5.061,70 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 1,3%. Στην spot αγορά, ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,6% στα 5.052,15 δολάρια/ουγγιά, με τις απώλειες από την Δευτέρα να ξεπερνούν το 1%.

«Όπως αναμενόταν, υπήρξε μικρή αντίδραση στον αγαπημένο δείκτη της Fed για τον πληθωρισμό. Ήταν υψηλός, αλλά σύμφωνος με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η δημοσίευση είχε καθυστερήσει καθώς επρόκειτο για στοιχεία Ιανουαρίου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η σύγκρουση στο Ιράν και οι τιμές του πετρελαίου κυριαρχούν σε κάθε αγορά», ανέφερε στο CNBC ο Tai Wong, ανεξάρτητος trader μετάλλων. «Η αγορά παραμένει συντριπτικά αισιόδοξη για τον χρυσό μακροπρόθεσμα λόγω των θεμελιωδών παραγόντων και η σχετική σταθερότητά της αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί ανησυχία», συμπλήρωσε ο ίδιος.