«Κατά κύματα» μέτρα στήριξης σχεδιάζει η κυβέρνηση - Τα επόμενα βήματα

Tο σχέδιο παρεμβάσεων της κυβέρνησης είναι ακόμα στην αρχή. Το ενδιαφέρον, πλέον, στρέφεται στα επόμενα βήματα. Tο διαθέσιμο οπλοστάσιο.

Στρατηγική σταδιακών και κλιμακωτών παρεμβάσεων επιλέγει η κυβέρνηση απέναντι στις αναταράξεις που προκαλεί η νέα διεθνής κρίση, με το Μέγαρο Μαξίμου να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης, εφόσον η πίεση στις τιμές επιμείνει και η αβεβαιότητα παραταθεί.

Το στίγμα δίνει πλέον ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει μάθει να αντιδρά γρήγορα αλλά και στοχευμένα, χωρίς να ξεδιπλώνει από την πρώτη στιγμή όλο το φάσμα των παρεμβάσεών της, ακριβώς επειδή μπορεί να χρειαστούν και άλλα μέτρα στην πορεία. Η αποστροφή αυτή συνιστά έμμεση προαναγγελία μέτρων στήριξης, αλλά και σαφή προειδοποίηση ότι το σχέδιο παρεμβάσεων της κυβέρνησης είναι ακόμα στην αρχή.

Βήμα-βήμα

Όπως έγραψε το insider.gr στο κυβερνητικό επιτελείο διαμορφώνεται ένα σχέδιο στήριξης σε φάσεις, με πρώτη γραμμή άμυνας την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας και δεύτερη, υπό προϋποθέσεις, πιο άμεσες ενισχύσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πρώτο στάδιο, εντάσσεται η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε 61 κατηγορίες προϊόντων σούπερ μάρκετ έως τις 30 Ιουνίου 2026. Για τα καύσιμα, το ανώτατο περιθώριο ορίζεται στα 5 λεπτά ανά λίτρο για τις εταιρείες εμπορίας και στα 12 λεπτά για τα πρατήρια, ενώ στα σούπερ μάρκετ η παρέμβαση αφορά βασικά είδη διατροφής, βρεφικά προϊόντα, χαρτικά, απορρυπαντικά και τροφές για ζώα.

Το ενδιαφέρον, πλέον, στρέφεται στα επόμενα βήματα:

Από τη μια ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προειδοποιεί για την λήψη και νέων παρεμβάσεων κατά της αισχροκέρδειας, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τα «αντανακλαστικά» και τη στάση της αγοράς. Από την άλλη, στο προσκήνιο έρχονται σενάρια στήριξης εισοδημάτων, όπως μια νέα επιδότηση καυσίμων τύπου Fuel Pass, επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα ή και νέα επιταγή ακρίβειας, αν οι ανατιμήσεις αποκτήσουν πιο μόνιμο χαρακτήρα.

Όπως ξεκαθαρίζει ο πρωθυπουργός, η εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις έχει δημιουργήσει έναν μηχανισμό ταχύτερων αντανακλαστικών, αλλά με βασική αρχή ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι «λελογισμένες και στοχευμένες» και να μη χρησιμοποιείται από την αρχή όλο το διαθέσιμο οπλοστάσιο. Με τη στρατηγική αυτή, η κυβέρνηση επιχειρεί να κερδίσει χρόνο, να συγκρατήσει την αγορά και να κρατήσει εφεδρείες για την περίπτωση που η κρίση αποδειχθεί πιο επίμονη από όσο ελπίζει.