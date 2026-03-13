Οι ΗΠΑ επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια την ιρανική ηγεσία - Ποιοι είναι στο στόχαστρο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα προσφέρουν αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες για την τύχη των Ιρανών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου και του νέου ανώτατου ηγέτη και ιδίως των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η επικήρυξη αφορά και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, καθώς και τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Στα δέκα πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο του υπουργείου είναι επίσης ο υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί και ο υπουργός Πληροφοριών και Ασφάλειας, Εσμαΐλ Χατίμπ.

«Τα πρόσωπα αυτά διοικούν διάφορα τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης οι οποίοι σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές ενέργειες σε όλον τον κόσμο», υποστηρίζει η Ουάσινγκτον. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους επίδοξους πληροφοριοδότες να στείλουν τις πληροφορίες που διαθέτουν κυρίως μέσω του Signal. «Οι πληροφορίες μπορεί να σας επιτρέψουν να επωφεληθείτε από μια μετεγκατάσταση και μια αμοιβή», πρόσθεσε.

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, που διοικούσε το Ιράν από το 1989, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, με την έναρξη του πολέμου. Αντικαταστάθηκε από τον γιο του, τον Μοτζταμπά, η κατάσταση της υγείας του οποίου δεν είναι σαφής, αφού η κρατική τηλεόραση και ορισμένοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τραυματίστηκε από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. Την Πέμπτη δόθηκε στη δημοσιότητα ένα πρώτο μήνυμά του, χωρίς όμως εικόνα και ήχο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ