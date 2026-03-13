Τσιάρας: «Μέχρι τέλος Μαΐου η οριστική πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης»

Πρόσθεσε ότι για τα σχέδια βελτίωσης έχει προσδιοριστεί ποσό που ξεπερνάει τα 262 εκατ. ευρώ, ενώ πρόθεση του υπουργείου είναι «εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον να υπάρχει και υπερδέσμευση σε σχέση με αυτό το ποσό».

Tην πεποίθηση ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα εκδοθεί η οριστική πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο περιθώριο εκδήλωσης της 31ης Agrotica για την Ελληνίδα αγρότισσα.

Πρόσθεσε ότι για τα σχέδια βελτίωσης έχει προσδιοριστεί ποσό που ξεπερνάει τα 262 εκατ. ευρώ, ενώ πρόθεση του υπουργείου είναι «εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον να υπάρχει και υπερδέσμευση σε σχέση με αυτό το ποσό».

«Η προσπάθεια που έχει γίνει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια έχει ως βασικό στόχο να στηριχθεί ο μέσος αγρότης, ο μέσος Έλληνας παραγωγός και νομίζω ότι με τα σχέδια βελτίωσης θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα για πολλά και διαφορετικά αντικείμενα σε πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις και για νέα μηχανήματα και για νέες τεχνολογίες», υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ