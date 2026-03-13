Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν καταρρίψει 111 drones - Οι ΗΠΑ επικήρυξαν την ιρανική ηγεσία

Οι Φρουροί της Επανάστασης (CGRI) υποστήριξαν σήμερα ότι έχουν καταρρίψει 111 εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «διαφόρων τύπων» από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

«Ένα οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 στο Φιρουζαμπάντ στην επαρχία Φαρς (νότιο Ιράν) και άλλο έναν στον ουρανό της Ταμπρίζ (βορειοδυτικά) αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από το νέο, προηγμένο αμυντικό σύστημα των CGRI», ανέφεραν στον ιστότοπό τους, το Sepah News. «Ο συνολικός αριθμός των δρόνων που έχουν καταστραφεί μέχρι σήμερα είναι 111, διαφόρων τύπων», προστίθεται στην ανάρτηση.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα προσφέρουν αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες για την τύχη των Ιρανών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου και του νέου ανώτατου ηγέτη και ιδίως των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η επικήρυξη αφορά και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, καθώς και τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ ότι θέλουν να «διαλύσουν» τη χώρα

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να «διαλύσουν» το Ιράν, κατά την 14η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ, το οποίο δεν αναγνωρίζει η ιρανική κυβέρνηση) έχουν καταστροφικές προθέσεις και στόχους που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του Ιράν και των μεγάλων ισλαμικών χωρών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να «καταστρέψει εντελώς» το «τρομοκρατικό» ιρανικό καθεστώς. «Έχουμε μια δύναμη πυρός που δεν έχει ισοδύναμο στον κόσμο, απεριόριστα πυρομαχικά και όλο τον χρόνο που χρειάζεται, κοιτάξτε τι συμβαίνει σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα σήμερα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (που του ανήκει) Truth Social προτού ισχυρές εκρήξεις συγκλονίσουν και πάλι σήμερα την Τεχεράνη. «Καταστρέφουμε πλήρως το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, στρατιωτικά, οικονομικά και αλλιώς», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ