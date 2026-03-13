Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος καταφέρονται κατά του CNN

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος, που επικρίνουν σε γενικές γραμμές, την κάλυψη από τα ΜΜΕ του πολέμου στο Ιράν, καταφέρθηκαν σήμερα ειδικότερα κατά του CNN, μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου που διατυπώνει αμφιβολίες για την προετοιμασία της στρατιωτικής επιχείρησης.

O επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ αφιέρωσε ένα μέρος της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα στο να εκφράσει τη λύπη του για τη μιντιακή κάλυψη της ισραηλινο-αμερικανικής επιχείρησης, που σύμφωνα με τον ίδιο είναι πολύ αρνητική.

Ο ίδιος κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, αφού το δίκτυο μετέδωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε τον κίνδυνο του κλεισίματος του στρατηγικής σημασίας Στενού του Χορμούζ σε περίπτωση πολέμου με το Ιράν.

«Απολύτως γελοίο», απάντησε ο Πιτ Χέγκσεθ, προσθέτοντας: «Όσο νωρίτερα ο Ντέιβιντ Έλλισον πάρει τον έλεγχο αυτού του δικτύου, τόσο το καλύτερο!».

Ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού ομίλου Paramount Skydance, που θεωρείται σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, θα αποκτήσει το διάσημο τηλεοπτικό δίκτυο έπειτα από την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD).

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ έκρινε πως η ενημέρωση του CNN είναι «100% ψευδής».

«Εδώ και δεκαετίες το Πεντάγωνο ανέμενε το απεγνωσμένο και παράλογο κλείσιμο από το Ιράν των Στενών του Χορμούζ και αυτό αποτελούσε μέρος των σχεδίων της διοίκησης Τραμπ πολύ προτού ξεκινήσει η επιχείρηση Επική Οργή», έγραψε στο Χ.

«Τα ψευδόμενα MME εργάζονται υπερωρίες για να δυσφημίσουν τον πρόεδρο Τραμπ, την κυβέρνησή του και τον στρατό μας», κατηγόρησε η Λέβιτ.

Ο Στίβεν Σεούνγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, επανέλαβε τις κατηγορίες.

Απαντώντας σε έναν λογαριασμό στο Χ που ρωτούσε: «Είναι φυσιολογικό ο στρατός να σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα τηλεοπτικά δίκτυα διοικούνται;», εκείνος έγραψε: «Ναι, 100%. Όταν τα ΜΜΕ που ψεύδονται, όπως το CNN, δημοσιεύουν ψευδείς πληροφορίες, είναι απολύτως σχετικό να σχολιάσουμε τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα άθλια μέσα ενημέρωσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ