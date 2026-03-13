Λίβανος: Στους 773 οι νεκροί από την έναρξη των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο έχουν σκοτώσει 773 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 103 παιδιών, και έχουν τραυματίσει 1.933 άλλους από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα το λιβανικό υπουργείο Υγείας. Ο προηγούμενος απολογισμός που ανακοίνωσαν οι αρχές χθες, Πέμπτη, ήταν 687 νεκροί.

Σημειώνεται πως ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα το πρωί τον πληθυσμό να εκκενώσει δύο ζώνες στην καρδιά της Τεχεράνης ενόψει πληγμάτων σε «στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος» μέσα στις «επόμενες ώρες». Σε μήνυμά του στα περσικά, με χάρτες που δείχνουν με κόκκινο τις απειλούμενες ζώνες, ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε να εκκενωθούν «άμεσα» συγκροτήματα πολυκατοικιών στις συνοικίες Βίλα και Μονιρίγιεχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα γύρω στις 09:00 ώρα Ελλάδος ότι εξαπέλυσε νέο κύμα εκτεταμένων πληγμάτων στην Τεχεράνη. Οι ισραηλινές δυνάμεις «εξαπέλυσαν εκτεταμένο κύμα πληγμάτων με στόχο τις υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη» αναφέρεται σε σύντομο ανακοινωθέν των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.