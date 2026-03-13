Ισραήλ: Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ - Συντρίμμια έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε ότι έκανε έρευνες, χωρίς να βρει κανέναν τραυματία.

Εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής στο Τελ Αβίβ, όπου ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, αφού ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν. Οι εκρήξεις ακούστηκαν μέχρι την Ιερουσαλήμ, που απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα. Δημοσιογράφοι είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από δύο σημεία, στην πόλη του Τελ Αβίβ. Πλάνα του AFP δείχνουν μια αποθήκη να φλέγεται στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε ότι έκανε έρευνες, χωρίς να βρει κανέναν τραυματία, στα τρία σημεία για τα οποία έλαβε ειδοποιήσεις για βοήθεια αφού σήμανε ο συναγερμός. Λίγο αργότερα, ο στρατός έκανε λόγο για δεύτερη ομοβροντία ιρανικών πυραύλων, προσθέτοντας ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να τους αναχαιτίσει.

Στο Ρισόν ΛεΖιόν, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, από την πτώση συντριμμιών δημιουργήθηκε ένας κρατήρας σε έναν δρόμο. Ένα αυτοκίνητο καλύφθηκε με χώματα και κάτοικοι βγήκαν με τις πιτζάμες για να δουν τι συνέβη.

Σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων, στο Σοχάμ, πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα σπίτι. Ένας Αμερικανός εθελοντής πυροσβέστης που βρισκόταν στο σημείο, ο Τζόναθαν Σάκσικ, είπε ότι «χρειάστηκε να απομακρυνθούν οικογένειες», όμως όλοι οι ένοικοι είναι σώοι. Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ 12 άνθρωποι.

Νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν απόψε ότι εξαπέλυσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ, σε συνεργασία με τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της «ημέρας υποστήριξης» προς τους Παλαιστίνιους, που οργανώνεται κάθε χρόνο από το Ιράν. Σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε μια περιοχή της Τεχεράνης, κοντά στο σημείο όπου είχε οργανωθεί διαδήλωση υποστηρικτών του καθεστώτος για τον εορτασμό αυτής της ημέρας.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους Kheibar και στόχοι ήταν η Χάιφα, το μεγάλο λιμάνι στο βόρειο Ισραήλ, η Καισάρεια στα κεντρικά της χώρας, το Ζαρίτ και το Σλόμι κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο καθώς και το «στρατιωτικο-βιομηχανικό συγκρότημα» του Χολόν.

Το Ναυτικό των Φρουρών και του στρατού έβαλε επίσης στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις στο Αρμπίλ του βόρειου Ιράκ και την Αλ Ντάφρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ισχυρές εκρήξεις σε Τεχεράνη και Τελ Αβίβ

Την ίδια στιγμή, αργά το βράδυ της Παρασκευής, ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, καθώς ο πόλεμος διανύει τη 14η ημέρα του. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει εξαπολύσει 7.600 πλήγματα στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Το Πεντάγωνο από την πλευρά του λέει ότι έχει πλήξει 15.000 στόχους στο Ιράν, σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, εκρήξεις ακούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην περιοχή, αφού ο ισραηλινός στρατός ανέφερε εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν. Οι εκρήξεις ακούστηκαν μέχρι την Ιερουσαλήμ, περίπου 70 χιλιόμετρα από το Τελ Αβίβ. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από δύο τοποθεσίες στη μητροπολιτική περιοχή του Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.

Η Χεζμπολάχ δηλώνει «έτοιμη για μια μακρά σύγκρουση» - Στους 773 οι νεκροί στον Λίβανο

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε, σε μια ομιλία σήμερα, πως οι ισραηλινές απειλές περί δολοφονίας του είναι «ασήμαντες». «Έχουμε προετοιμαστεί για μια μακρά σύγκρουση και θα αιφνιδιαστούν στο πεδίο», υπογράμμισε. Στην ομιλία του που προβλήθηκε στη λιβανική τηλεόραση, ο Κασέμ χαρακτήρισε τον πόλεμο που εκτυλίσσεται «υπαρξιακή μάχη». Προτού προσθέσει: «Δεν θα δώσουμε στον εχθρό τα μέσα να πραγματοποιήσει τον στόχο του να μας εξαλείψει».

Επιπλέον, κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να «σταματήσει να κάνει παραχωρήσεις στον εχθρό χωρίς ανταλλάγματα», ζητώντας να ανακαλέσει τις τελευταίες της αποφάσεις, μια προφανή αναφορά στο μέτρο της απαγόρευσης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ.

Στο μεταξύ, το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο έχουν σκοτώσει 773 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 103 παιδιών, και έχουν τραυματίσει 1.933 άλλους από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Ο προηγούμενος απολογισμός που ανακοίνωσαν οι αρχές χθες, Πέμπτη, ήταν 687 νεκροί.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μία επίθεση εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, αφού η οργάνωση άνοιξε πυρ τη 2α Μαρτίου για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, στην αρχή του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Reuters