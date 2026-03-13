Λουκασένκο: «H Λευκορωσία πλήρωσε και αγόρασε από τη Ρωσία τον πύραυλο Oreshnik»

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο
Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του έχει πληρώσει την Μόσχα για να προμηθευτεί το σύστημα του υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς Oreshnik.

«Αγοράσαμε αυτό το όπλο» δήλωσε ο Λουκασένκο όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Belta. Είναι η πρώτη φορά που ο Λουκασένκο δηλώνει δημόσια ότι η εγκατάσταση του εν λόγω όπλου στην Λευκορωσία έγινε κατόπιν οικονομικής συναλλαγής.

Η Λευκορωσία ένας από τους πιο στενούς συμμάχους της Μόσχας, χρησίμευσε ως ορμητήριο για τη Μόσχα για να ξεκινήσει την εισβολή της το 2022, επιτρέποντας στις ρωσικές δυνάμεις να πλησιάσουν την ουκρανική πρωτεύουσα πριν απωθηθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

