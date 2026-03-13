Γροιλανδία: Παραιτήθηκε η ΥΠΕΞ, το κόμμα της αποχώρησε από τον κυβερνητικό συνασπισμό

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότσφελντ παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του νησιού, αφού το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Siumut του οποίου είναι μέλος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότσφελντ παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του νησιού, αφού το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Siumut του οποίου είναι μέλος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

«Αφού το κόμμα μου εγκατέλειψε τον (κυβερνητικό) συνασπισμό, οφείλω και εγώ να αποχωρήσω από τα καθήκοντά μου» είπε η Μότσφελντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνοντας όμως ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν συμφωνώ με το κόμμα μου».

Η Βίβιαν Μότσφελντ, ως υπουργός Εξωτερικών και Παιδείας, είχε βρεθεί, μαζί με τον Δανό ομόλογό της, στην καρδιά των συνομιλιών με την Ουάσινγκτον αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Τον Ιανουάριο έγινε δεκτή στον Λευκό Οίκο από τον αντιπρόεδρο Τζ.Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μετά τις νέες απειλές του Τραμπ για κατάληψη του αρκτικού νησιού.

Η Μότσφελντ «ελπίζει» ότι η κυβερνητική κρίση στη Γροιλανδία δεν θα χρησιμοποιηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση ώστε να μην προκληθούν άλλες εντάσεις. «Ο συνασπισμός με τα άλλα κόμματα αντέχει ακόμη και το έργο που ανέλαβα θα το συνεχίσει κάποιος άλλος», είπε, παραδεχόμενη όμως ότι «δεν θα είναι εύκολο για έναν αρχάριο, υπό αυτές τις συνθήκες».

Προσωρινά, τα καθήκοντα της Μότσφελντ αναλαμβάνει ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Φενς Φρέντερικ Νίλσεν.

Μετά τις εκλογές της 11ης Μαρτίου 2025, στις οποίες το κόμμα του έλαβε τις περισσότερες ψήφους, ο Νίλσεν σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού με όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στην Ινατσισάρτουτ, το κοινοβούλιο της Γροιλναδίας, εκτός από ένα, το Naleraq, το οποίο τάσσεται υπέρ της ταχείας ανεξαρτητοποίησης από τη Δανία. Το Siumut, που έχει τέσσερις έδρες στο 31μελές κοινοβούλιο, απειλούσε εδώ και πολλές ημέρες ότι θα αποχωρούσε από την κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι δεν ζήτησε από τους υπουργούς που είναι υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές της Δανίας να αποχωρήσουν από τα καθήκοντά τους για όσο διάστημα διαρκεί η προεκλογική περίοδος.

Η Γροιλανδία εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο της Δανίας με δύο έδρες. Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 24 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ