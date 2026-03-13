Τι αναφέρει η Περ. Αττικής για τις βλάβες στον υποθαλάσσιο αγωγό υδροδότησης της Αίγινας

Διευκρινίσεις αναφορικά με τον υποθαλάσσιο αγωγό υδροδότησης της Αίγινας και τις βλάβες που σημειώνονται σε αυτό δίνουν κύκλοι της Περιφέρειας Αττικής

Διευκρινίσεις αναφορικά με τον υποθαλάσσιο αγωγό υδροδότησης της Αίγινας και τις βλάβες που σημειώνονται σε αυτόν, με συνέπεια την αναστάτωση των κατοίκων με διαμαρτυρίες για τη χρήση ακατάλληλου πόσιμου νερού, δίνουν κύκλοι της Περιφέρειας Αττικής, υποδεικνύοντας τον Δήμο ως «αποκλειστικό υπεύθυνο» για το ζήτημα όπως και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τη σφράγιση των γεωτρήσεων.

Συγκεκριμένα αναφέρουν οι πηγές της Περιφέρειας Αττικής:

«Το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού, που θα έδινε οριστική λύση στην υδροδότηση του νησιού, δρομολογήθηκε το 2015 και ολοκληρώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 2023, με την υποχρέωση του αναδόχου να αναλάβει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της λειτουργίας του για τα επόμενα τρία έτη.

Λίγες εβδομάδες μετά την παράδοση του έργου (24/01/2024) σημειώθηκε η πρώτη βλάβη που οδήγησε στη διακοπή υδροδότησης του νησιού.

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς αμέσως ζήτησε την αποκατάσταση της ζημιάς και κατέθεσε, στις 2 Φεβρουαρίου 2024, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στις εισαγγελικές αρχές Πειραιά.

Το εισαγγελικό πόρισμα κατέδειξε «αστοχία της διαδικασίας συγκόλλησης των σωλήνων», λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών θερμοκόλλησης, με τον κ. Χαρδαλιά να αντιδρά άμεσα θέτοντας την κατασκευάστρια εταιρεία προ των ευθυνών της για την άμεση αποκατάστασης της βλάβης.

Ο ανάδοχος προχώρησε σε προσωρινή επισκευή και η υδροδότηση αποκαταστάθηκε στις 24 Μαρτίου 2024, ενώ αναμενόταν και η κατάθεση οργανογράμματος («χάρτης βημάτων») της οριστικής αποκατάστασης της βλάβης.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2025 -και ενώ δεν είχε προχωρήσει ακόμα η οριστική αποκατάσταση της βλάβης- καταγράφηκε νέα διακοπή λειτουργίας του αγωγού, με τον ανάδοχο να προχωρά εκ νέου στις διαδικασίες επιδιόρθωσης της βλάβης, η οποία παρουσιάστηκε στο ίδιο σημείο της αρχικής επιδιόρθωσης.

Στις 12 Ιανουαρίου 2026, ο περιφερειάρχης κατέθεσε στις εισαγγελικές αρχές Πειραιά νέο αίτημα για διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων - αναφορικά και με τις όποιες καθυστερήσεις στο ζήτημα της οριστικής αποκατάστασης της βλάβης - το οποίο κοινοποίησε και προς την ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Λίγες ώρες μετά τη νέα βλάβη, ο ανάδοχος πραγματοποίησε αυτοψία με πλωτά μέσα και δύτες στο σημείο και η ενημέρωση - προετοιμασία των δυτών ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο.

Στις 9 Φεβρουαρίου 2026 ξεκίνησε η διαδικασία αποκατάστασης η οποία θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαρτίου, οπότε θα επανεκκινήσει η λειτουργία του αγωγού, και παράλληλα θα συνεχιστούν οι εργασίες θωράκισής του.

Στο μεταξύ οι ανάγκες υδροδότησης των κατοίκων και του νησιού κατά τις διακοπές της υδροδότησης καλύπτονται από εμφιαλωμένα νερά, βυτιοφόρα, δεξαμενές και γεωτρήσεις -πολλές των οποίων δεν πληρούν τους όρους υγιεινής- ενώ η Περιφέρεια έχει συνδράμει με 3.899 τόνους πόσιμου νερού μέσω υδροφόρας του Πολεμικού Ναυτικού και 75.000 φιάλες εμφιαλωμένου νερού.

Στο σημείο αυτό, οι πηγές της Περιφέρειας υπογραμμίζουν ότι «βάσει του νόμου αποκλειστικός υπεύθυνος για την ύδρευση και τον ποιοτικό (χημικό) - μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού στο νησί, είναι ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος υποχρεούται επίσης να ενημερώνει τη Διεύθυνση Υγειονομικού της Π.Ε. Νήσων για τις σχετικές μετρήσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί.

Ωστόσο υπήρξαν καταγγελίες πολιτών στις οποίες ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας ανταποκρίθηκαν και προέβησαν επανειλημμένως σε δειγματοληπτικούς χημικούς ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων απεστάλησαν στον Δήμο Αίγινας, ζητώντας από τη δημοτική αρχή την άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών.

Σημειώνεται ότι, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας όλο αυτό το διάστημα προσέφεραν κάθε δυνατή βοήθεια για ομαλοποίηση της κατάστασης με ελέγχους των γεωτρήσεων, οι οποίες κατά το παρελθόν κάλυπταν, σε μεγάλο βαθμό, τις υδροδοτικές ανάγκες του νησιού.

Οι έλεγχοι διαπίστωσαν περιπτώσεις ακατάλληλου προς πόση και χρήση νερού, ωστόσο "η νομική αρμοδιότητα για τη σφράγιση των γεωτρήσεων ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όχι στην Περιφέρεια Αττικής"».

Τέλος οι κύκλοι της Περιφέρειας σημειώνουν ότι όλο αυτό το διάστημα, η παρουσία του περιφερειάρχη και των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας παραμένει, «συστηματική και αδιάκοπη, με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και σεβασμό απέναντι στους κατοίκους και στις πραγματικές ανάγκες τους» και τονίζουν: «Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη - εκεί όπου οι πολίτες απαιτούν λύσεις και περιμένουν στήριξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ