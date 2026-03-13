Ειδήσεις | Διεθνή

Το Ιράν επέτρεψε σε δύο τάνκερ που μεταφέρουν αέριο να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Newsroom
Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LPG) υπό ινδική σημαία να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ, ανέφεραν τέσσερις πηγές με άμεση γνώση του θέματος, κάνοντας λόγο για μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση της κρίσης που έχει προκληθεί με το υγραέριο που χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα στη χώρα.

Επίσης ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου αναμένεται να φθάσει στην Ινδία το Σάββατο μεταφέροντας σαουδαραβικό πετρέλαιο αφού διέπλευσε το Στενό του Χορμούζ περίπου την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με δύο πηγές και τα δεδομένα της εταιρείας Loyd’s List Intelligence.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ισχυρή παράσταση νίκης στη ΝΔ δίνει η Real Polls - Φουλ εσωστρέφεια με διαγραφή Οδυσσέα ξαφνικά ο Ανδρουλάκης

«Κατά κύματα» μέτρα στήριξης σχεδιάζει η κυβέρνηση - Τα επόμενα βήματα

Οι 10 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες ομάδων για το 2026

