Πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Ράλι σχεδόν 50% από την αρχή του πολέμου

Εβδομαδιαία κέρδη 7% για το WTI και 9% για το brent.

Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή με τα εκατέρωθεν πλήγματα σε Ιράν, Ισραήλ και βάσεις αμερικανικών συμφερόντων και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, οδηγεί τον «μαύρο χρυσό» σε διαδοχικά ράλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Απριλίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με άνοδο 3,23%, στα 98,71 δολάρια το βαρέλι, έχοντας καταγράψει ράλι 7% μέσα στην εβδομάδα, ενώ από την έναρξη των εχθροπραξιών στην περιοχή του Περσικού οι τιμές έχουν εκτοξευθεί κατά 47%.

Παρόμοια εικόνα και για το ευρωπαϊκό αργό, με τα συμβόλαια παραδόσεως Μαΐου του brent να σκαρφαλώνουν εκ νέου πάνω από τα 100 δολάρια. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 2,78%, στα 103,14 δολάρια το βαρέλι, με την εβδομαδιαία άνοδο να ανέρχεται σε 9%. Από την 28η Φεβρουαρίου, οι τιμές του brent έχουν αυξηθεί κατά 42%, συνέπεια της κατακόρυφης μείωσης των παραδόσεων από τις χώρες του Κόλπου.

Σύμφωνα με το CNBC, οι τιμές του αργού συνέχισαν να αυξάνονται την Παρασκευή παρά το γεγονός ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε την Τετάρτη να αποδεσμεύσει 400 εκατομμύρια αποθηκευμένα βαρέλια, στη μεγαλύτερη αντίστοιχη ενέργεια στην ιστορία του. Η έκτακτη απόφαση έρχεται καθώς η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή έχει προκαλέσει παράλυση στα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ από όπου κυκλοφορούν σχεδόν 20 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Η πλωτή οδός είναι ένας στενός θαλάσσιος διάδρομος στα ανοικτά των ακτών του Ιράν που συνδέει τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από εκεί.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή την προσωρινή χαλάρωση στις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που θα επιτρέψει την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Συγκεκριμένα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.