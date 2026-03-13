WSJ: Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο μετακινεί περισσότερους πεζοναύτες και επιπλέον πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε αίτημα του Centcom για την αποστολή τμήματος μιας αμφίβιας ομάδας ετοιμότητας και μιας συνοδευτικής μονάδας Πεζοναυτών, η οποία συνήθως αποτελείται από αρκετά πολεμικά πλοία και 5.000 πεζοναύτες και ναύτες, σύμφωνα την WSJ που επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα.

Το USS Tripoli, με έδρα την Ιαπωνία, και οι πεζοναύτες του κατευθύνονται τώρα προς τη Μέση Ανατολή, όπου θα ενταχθούν σε άλλους πεζοναύτες που βρίσκονται ήδη στη μάχη, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Η κίνηση αυτή έρχεται σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις σε στρατηγικές πλωτές οδούς και συμμαχικές δυνάμεις έχουν ενταθεί.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού Χαργκ του Ιράν, το οποίο βρίσκεται περίπου 16 μίλια από την ηπειρωτική χώρα στον Περσικό Κόλπο και είναι υπεύθυνο για τη φόρτωση του 90% των εξαγωγών καυσίμων του ισλαμικού καθεστώτος. «Καταστρέφουμε ολοκληρωτικά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με άλλους τρόπους», έγραψε μεταξύ άλλων ο ο Τραμπ στο Truth Social νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Ο Τραμπ θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως θέλει να πλήξει «πολύ σκληρά» το Ιράν «την επόμενη εβδομάδα», στέλνοντας το μήνυμα πως η λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν είναι άμεση και εναποθέτοντας για αργότερα στο μέλλον την προοπτική μιας ανατροπής της εξουσίας στην Τεχεράνη. Ο πόλεμος θα τελειώσει «όταν το διαισθανθώ», υπογράμμισε. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε το θέμα της ρωσικής στήριξης στην Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας», διαβεβαίωσε ο Τραμπ σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το ραδιοφωνικό δίκτυο Fox News.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει περισσότερους από 15.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου τους εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε στο μεταξύ σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι «τραυματισμένος» και πιθανόν «παραμορφωμένος», είπε επίσης ο επικεφαλής του Πενταγώνου κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Επιπλέον, σε ένα μήνυμα στο Truth Social, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης υπαινίχθηκε πως ο πόλεμος δεν θα τελειώσει στο άμεσο μέλλον. «Διαθέτουμε μια απαράμιλλη δύναμη πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και όλο τον χρόνο που χρειάζεται», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού είχε αφήσει να εννοηθεί επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα πως η στρατιωτική επιχείρηση θα τελειώσει «σύντομα».

«Όχι αμέσως»

Στο μεταξύ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα μπορούσε να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στο Στενό του Χορμούζ, έπειτα από τις απειλές της ιρανικής ηγεσίας να το αποκλείσουν, χωρίς εντούτοις να αποκαλύψει εάν τέτοιου είδους επιχειρήσεις θα είναι επικείμενες. «Θα το κάνουμε εάν χρειαστεί. Όμως, ξέρετε, ελπίζουμε πως τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ καλά», υπογράμμισε.

Στον ίδιο τόνο, ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, πως «δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς» για τις ιρανικές απειλές για αυτό το ζωτικής σημασίας πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο, ιδίως του πετρελαίου. Οι Ιρανοί «καθοδηγούνται από σκέτη απόγνωση στο Στενό του Χορμούζ, είναι κάτι το οποίο εμείς διαχειριζόμαστε και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», τόνισε.

Το Στενό είναι «ένα περιβάλλον στρατηγικά περίπλοκο» να ασφαλίσουμε, παραδέχθηκε, εντούτοις, σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν. Σε ένα άλλο θέμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Fox Radio πως μια ανατροπή του καθεστώτος από τον λαό του Ιράν θα γίνει «πιθανόν», όμως «ίσως όχι αμέσως».

«Όταν περιφέρονται με πολυβόλα και πυροβολούν ανθρώπους και λένε "όλοι εκείνοι που διαμαρτύρονται, θα σας βγάλουμε στους δρόμους", πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο εμπόδιο να ξεπεράσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν όπλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποσχέθηκε τον Ιανουάριο στους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Ιράν πως η βοήθεια των ΗΠΑ βρίσκεται «καθ’ οδόν».

«Όταν θα έχουμε τελειώσει, αναλάβετε την εξουσία, θα εξαρτάται από εσάς να το κάνετε. Αυτή θα είναι πιθανόν η μοναδική ευκαιρία σας για τις επόμενες γενιές», είχε πει σε ένα βιντεομήνυμα με το οποίο ανακοίνωνε την έναρξη των αμερικανικών πληγμάτων.

Στη συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Fox Radio, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως είναι «πιθανό» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να «βοηθά λίγο» το Ιράν, προτού προσθέσει: «και πιστεύει πιθανόν πως εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, έτσι δεν είναι;».

«Το κάνουν και το κάνουμε», συμπλήρωσε, υιοθετώντας ένα ύφος που άφησε να εννοηθεί πως δεν προσβάλλεται από τη στήριξη που προσφέρει η Ρωσία στην Τεχεράνη.