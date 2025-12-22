Οικονομία | Ελλάδα

ΥΠΑΑΤ: Καταβλήθηκε η 5η κατανομή ύψους 2,4 εκατ. για λειτουργικές δαπάνες αντιμετώπισης της ευλογιάς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΥΠΑΑΤ: Καταβλήθηκε η 5η κατανομή ύψους 2,4 εκατ. για λειτουργικές δαπάνες αντιμετώπισης της ευλογιάς
Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν 2.433.346,51 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας(26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%).

Στην πέμπτη κατανομή ύψους 2,4 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν 2.433.346,51 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας(26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%).

Η 5η κατανομή έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΧΑΙΑΣ 621.736,00 25,6%
ΗΛΕΙΑΣ 109.442,00 4,5%
ΗΜΑΘΙΑΣ 76.526,00 3,1%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20.805,28 0,9%
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 188.082,74 7,7%
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 39.175,00 1,6%
ΛΑΡΙΣΗΣ 640.981,95 26,3%
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 77.104,00 3,2%
ΠΕΛΛΑΣ 70.000,00 2,9%
ΠΙΕΡΙΑΣ 71.702,65 2,9%
ΣΕΡΡΩΝ 517.790,00 21,3%
ΣΥΝΟΛΟ 2.433.346,51 100%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Έρχεται η προκαταβολή στους δικαιούχους - Πότε θα δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό

Άδεια: Τι γίνεται αν δεν την πάρεις εντός του έτους - Τι αλλάζει από το 2026 και τι μπορεί να απαιτήσεις από τον εργοδότη

Τι είναι αυτοί οι αριθμοί που μας καλούν από Βρετανία, Τυνησία και αλλού

tags:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
Αγρότες
Αγροδιατροφή
Ευλογιά των προβάτων
Κρατική Αρωγή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider