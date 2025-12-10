Νέα μικρή άνοδος για χρυσό μετά τη Fed - Σε απόσταση βολής από ρεκόρ το ασήμι

Πλέον χρειάζονται 69 ουγγιές ασημιού για να αγοραστεί μια ουγγιά χρυσού, από 82 ουγγιές τον Οκτώβριο.

Με οριακά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης ο χρυσός, αφού η Fed μείωσε τα επιτόκια για τρίτη φορά φέτος, ενώ το ασήμι κινήθηκε λίγο κάτω από τα ιστορικά υψηλά του επίπεδα.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,1% στα 4.212,13 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Φεβρουαρίου κατέγραψαν άνοδο 0,2% στα 4.242,5 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι στην αγορά σποτ διαπραγματεύτηκε σχεδόν αμετάβλητο στα περίπου 60,64 δολάρια/ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 61,61 δολαρίων ενδοσυνεδριακά.

Η Fed προχώρησε σε τρίτη περικοπή του κόστους δανεισμού της κατά 25 μονάδες βάσης στο τέλος της διήμερης συνεδρίασης της FOMC, με το επιτόκιό της να κυμαίνεται στο εύρος 3,50%-3,75%.

Η συνάντηση ήταν μια από τις πιο διχαστικές εδώ και χρόνια, καθώς υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στάθμισαν τη μείωση του κόστους δανεισμού για να στηρίξουν την αγορά εργασίας έναντι του κινδύνου αναζωπύρωσης του πληθωρισμού με ψήφους 9 υπέρ και 3 κατά, κάτι που έχει να συμβεί από το 2019.

Η τιμή του κρίσιμου ορυκτού από τις ΗΠΑ μετρά ράλι 110% μέχρι στιγμής φέτος, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη βιομηχανική ζήτηση και τη μείωση των αποθεμάτων.

Πλέον χρειάζονται 69 ουγγιές ασημιού για να αγοραστεί μια ουγγιά χρυσού, από 82 ουγγιές τον Οκτώβριο.