Πάουελ (Fed): Close call η απόφαση για επιτόκια - Ρίσκα σε πληθωρισμό και απασχόληση

«Δεν υπάρχει καμία οδός χωρίς κίνδυνο για την πολιτική» το μήνυμα Πάουελ. Στο 3,5%-3,75% τα επιτόκια Fed. Ανοδικά ρίσκα για πληθωρισμό και καθοδικά για απασχόληση.

Τη σαφή επιβράδυνση στην αγορά εργασίας και τον «κολλώδη» πληθωρισμό ανέδειξε ο πρόεδρος της Fed, Tζερόμ Πάουελ στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου μετά την διήμερη συνάντηση της FOMC και την «close call» απόφαση για τρίτη μείωση επιτοκίων κατά 0,25%, επαναλαμβάνοντας πως δεν υφίσταται δρόμος δίχως ρίσκο στη νομισματική πολιτική, ενώ διαμήνυσε πως θα εκκινήσουν οι αγορές ομολόγων με 40 δισ. δολάρια την Παρασκευή με στόχο τη διατήρηση των «άφθονων» τραπεζικών αποθεματικών.

«Δεν υπάρχει καμία οδός χωρίς κίνδυνο για την πολιτική καθώς πλοηγούμαστε σε αυτήν την ένταση μεταξύ των στόχων μας για την απασχόληση και τον πληθωρισμό» υπογράμμισε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως η διττή αποστολή της Fed είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του 2%, συνοδευόμενη με την ελαχιστοποίηση της ανεργίας.

Αναγνώρισε ότι η αγορά εργασίας παρουσιάζει ξεκάθαρη αποθέρμανση, με χαμηλά επίπεδα απολύσεων και προσλήψεων, ενώ τα στοιχεία έδειξαν άνοδο της ανεργίας και σημαντική μείωση των νέων θέσεων εργασίας. Προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός παραμένει «κάπως αυξημένος», καθώς η άνοδος των τιμών αγαθών αντισταθμίζει τη συνεχιζόμενη αποπληθωριστική τάση στις υπηρεσίες, «δείχνοντας» τους δασμούς Τραμπ. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι, είναι ανοδικοί για τον πληθωρισμό και καθοδικοί για την απασχόληση.

Πάντως, κυρίαρχη επιδίωξη δεν είναι η αύξηση επιτοκίων. «Δεν νομίζω ότι μια αύξηση των επιτοκίων... είναι το βασικό σενάριο κανενός σε αυτό το σημείο. Δεν το ακούω» εξήγησε, επαναλαμβάνοντας πως οι σαρωτικοί και απότομοι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν την κινητήρια δύναμη του πληθωρισμού. «Είναι στην πραγματικότητα οι δασμοί που προκαλούν το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης του πληθωρισμού. Θα δημιουργήσουν μια εφάπαξ αύξηση των τιμών. Η δουλειά μας είναι να το αντιμετωπίσουμε» δήλωσε.

«Ένας πολύ μεγάλος αριθμός των μελών της FOMC συμφωνεί ότι οι κίνδυνοι είναι προς τα πάνω για την ανεργία και προς τα πάνω για τον πληθωρισμό», εξήγησε, ενώ χαρακτήρισε ως «πολύ δύσκολη κατάσταση» την λήψη απόφασης για το κόστος δανεισμού. Ωστόσο, αποσαφήνισε η Fed «θα περιμένει και να δει πώς θα εξελιχθεί η οικονομία» και θα διαμορφώσει τη θέση της.

«Είναι ενδιαφέρον ότι όλοι γύρω από το τραπέζι στην FOMC συμφωνούν ότι ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός και θέλουμε να επιβραδυνθεί, και συμφωνούν ότι η αγορά εργασίας έχει μαλακώσει και ότι υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος. Όλοι συμφωνούν σε αυτό. Εκεί που έγκειται η διαφορά, είναι πώς σταθμίζετε αυτούς τους κινδύνους και πώς μοιάζει η προσέγγιση του καθενός. Είναι πολύ ασυνήθιστο να υπάρχει επίμονη ένταση μεταξύ δύο μερών της διπλής μας εντολής» ανέλυσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι προοπτικές για την απασχόληση και τον πληθωρισμό δεν έχουν αλλάξει πολύ, ελέω του shutdown - ρεκόρ των 43 ημερών, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες φαίνεται να έχουν παραμείνει σταθερές και οι επενδύσεις σε πάγια assets των επιχειρήσεων συνέχισαν να επεκτείνονται», αλλά η στέγαση παραμένει «αδύναμη». Το α' τρίμηνο του 2026 θα επέλθει η κορύφωση στον αντίκτυπο των δασμών στον πληθωρισμό ενώ από το β΄ τρίμηνο θα ξεκινήσει και η σταδιακή μείωση.

«Αυτές οι μετρήσεις είναι υψηλότερες από ό,τι νωρίτερα μέσα στο έτος, καθώς ο πληθωρισμός για τα αγαθά έχει ανεβάσει στροφές, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των δασμών», ανέφερε, επικαλούμενος την άνοδο του PCE και του δομικού PCE. «Με βάση τη λογική, οι επιπτώσεις των δασμών στον πληθωρισμό θα είναι σχετικά βραχύβιες και ουσιαστικά θα έχουμε μια εφάπαξ μετατόπιση του επιπέδου των τιμών», εξήγησε.

«Η υποχρέωσή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι μια εφάπαξ αύξηση του επιπέδου των τιμών δεν θα γίνει ένα διαρκές πρόβλημα πληθωρισμού, αλλά με τους καθοδικούς κινδύνους για την απασχόληση να έχουν αναβαθμιστεί τους τελευταίους μήνες, η ισορροπία των κινδύνων έχει μετατοπιστεί. Το πλαίσιό μας μας καλεί να υιοθετήσουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση στην προώθηση και των δύο πλευρών της διπλής εντολής μας» σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση να μειώσει τα επιτόκια ήταν κάθε άλλο παρά απλή.

«Θα μπορούσα να υποστηρίξω οποιαδήποτε πλευρά... Είναι μια δύσκολη απόφαση. Ελπίζουμε πάντα ότι τα δεδομένα θα μας δώσουν μια σαφή εικόνα... Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο, όπως ανέφερα, να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η οικονομία» σημείωσε, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για μελέτη περισσότερων δεικτών.

«Θα αξιολογήσουμε προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα και επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι έχοντας μειώσει το επιτόκιό μας κατά 75 μονάδες βάσης από τον Σεπτέμβριο και 175 μονάδες βάσης από τον περασμένο Σεπτέμβριο, είμαστε σε καλή θέση να περιμένουμε και να δούμε ποιες θα είναι οι επερχόμενες αντιδράσεις της αμερικανικής οικονομίας», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της Fed επανέλαβε ότι μέρος της επιβράδυνσης στις προσλήψεις οφείλεται στην πιο αργή αύξηση του εργατικού δυναμικού, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη ζήτηση. Ταυτόχρονα, εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός έχει αποκλιμακωθεί, αλλά παραμένει υψηλότερα τον μακροπρόθεσμο στόχο της Fed κατά 2%, ωστόσο έχουν δημοσιευτεί «πολύ λίγα» στοιχεία για τις πιέσεις στις τιμές από την τελευταία συνάντηση των υπευθύνων χάραξης νομισματικής πολιτικής τον Οκτώβριο.

Η Fed βρίσκεται πλέον «εντός ενός εύρους εύλογων εκτιμήσεων για ουδέτερη νομισματική πολιτική (με το ύψος των επιτοκίων να μην περιορίζει ούτε να τονώνει την ανάπτυξη), και μας αφήνει σε καλή θέση για να καθορίσουμε την έκταση και το χρονοδιάγραμμα των πρόσθετων προσαρμογών μας στο κόστος δανεισμού» διεμήνυσε, υπογραμμίζοντας πως οι αγορές βραχυπρόθεσμων τίτλων του Δημοσίου - κυρίως έντοκων γραμματίων- ενδέχεται να παραμείνουν αυξημένες για λίγους μήνες, αλλά δεν υπάρχει συμπίεση ρευστότητας.

Οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη «έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές επενδύσεις», εξήγησε ο επικεφαλής της Fed, συμπληρώνοντας πως η βασική προσδοκία για το επόμενο έτος είναι να προκύψει επιτάχυνση της ανάπτυξης από το σημερινό «σχετικά χαμηλό επίπεδο του 1,7%». Επιπροσθέτως, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει «προκαθορισμένη πορεία» όσον αφορά τα επιτόκια και πως οι αποφάσεις θα λαμβάνονται «συνάντηση με συνάντηση».

H Συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ (Fed)