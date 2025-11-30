Τουρισμός

Χριστούγεννα στην Ευρώπη: 6 εναλλακτικά γιορτινά ταξίδια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χριστούγεννα στην Ευρώπη: 6 εναλλακτικά γιορτινά ταξίδια
Ευρωπαϊκές πόλεις που ίσως δεν είχατε σκεφτεί να επισκεφθείτε για τα Χριστούγεννα.

Οι πόλεις της Ευρώπης είναι μαγευτικές κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, με παραμυθένιες αγορές, στολισμένους δρόμους και υπαίθρια παγοδρόμια. Η Βιέννη, η Βουδαπέστη, η Πράγα, το Παρίσι, το Λονδίνο κι άλλες μεγάλες πρωτεύουσες είναι οι πρώτοι προορισμοί που σκέφτεται κανείς για μια γιορτινή εξόρμηση. Υπάρχουν όμως κι άλλες πόλεις που μπορεί να μην βρίσκονται ψηλά στη λίστα των περισσότερων ταξιδιωτών, αλλά διαθέτουν όλα όσα κάνουν ένα γιορτινό ταξίδι αξέχαστο. Παρακάτω θα βρείτε 6 εναλλακτικούς προορισμούς στην Ευρώπη για να ζήσετε τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Διαβάστε το άρθρο στο travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα - Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν

Πώς θα πέσει το ελληνικό χρέος κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029

Goldman Sachs: Έρχεται «δυνατή» δεκαετία για τις παγκόσμιες μετοχές

tags:
Χριστούγεννα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider