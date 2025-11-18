Parasocial: Τι σημαίνει η λέξη της χρονιάς από το λεξικό Cambridge

Μιας και πλησιάζουμε προς το τέλος του 2025, το λεξικό Cambridge ανακοίνωσε την λέξη της χρονιάς. Πρόκειται για τον όρο «parasocial», που περιγράφει τη σχέση που νιώθει κάποιος με ένα διάσημο πρόσωπο, παρότι στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζει.

Όπως διαβάζουμε στο BBC, στα παραδείγματα που παραθέτει το λεξικό περιλάμβανεται την συναισθηματική ταύτιση των θαυμαστών, όταν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Για την ακρίβεια, η είδηση είχε κατακλύσει το ίντερνετ.