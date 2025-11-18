Ειδήσεις | Διεθνή

Parasocial: Τι σημαίνει η λέξη της χρονιάς από το λεξικό Cambridge

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Parasocial: Τι σημαίνει η λέξη της χρονιάς από το λεξικό Cambridge
Μιας και πλησιάζουμε προς το τέλος του 2025, το λεξικό Cambridge ανακοίνωσε την λέξη της χρονιάς. Πρόκειται για τον όρο «parasocial», που περιγράφει τη σχέση που νιώθει κάποιος με ένα διάσημο πρόσωπο, παρότι στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζει.

Μιας και πλησιάζουμε προς το τέλος του 2025, το λεξικό Cambridge ανακοίνωσε την λέξη της χρονιάς. Πρόκειται για τον όρο «parasocial», που περιγράφει τη σχέση που νιώθει κάποιος με ένα διάσημο πρόσωπο, παρότι στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζει.

Όπως διαβάζουμε στο BBC, στα παραδείγματα που παραθέτει το λεξικό περιλάμβανεται την συναισθηματική ταύτιση των θαυμαστών, όταν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Για την ακρίβεια, η είδηση είχε κατακλύσει το ίντερνετ.

Ολόκληρο το άρθρο στο Jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Χρέη στην Εφορία: Στο σφυρί ακριβά ακίνητα οφειλετών - Η λίστα της ΑΑΔΕ

Φυγή 213.923 μεταναστών από την Ελλάδα - Αυξήθηκαν κατά 7 εκατ. στην ΕΕ

Πόσο πλούσιος είναι ο Γιάννης Αλαφούζος

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider