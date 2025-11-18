Υποβάθμιση outlook από Home Depot - Αδύναμο γ' τρίμηνο

Ίσως το μοναδικό θετικό σημείο στην ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών αφορά τις διαδικτυακές πωλήσεις, οι οποίες σημείωσαν άλμα κατά 11% σε ετήσια βάση.

Σε υποβάθμιση του οutlook της για το σύνολο του 2025 προχώρησε η Home Depot και δεν έπιασε τους στόχους της για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, με βαρίδι την ασθενέστερη ζήτηση για κατοικίες, τις καταναλωτικές δαπάνες και τη χαμηλότερη κατασκευαστική δραστηριότητα.

Η αμερικανική επιχείρηση πλέον αναμένει ότι οι πωλήσεις για το σύνολο του έτους θα αυξηθούν κατά περίπου 3% και οι συγκρίσιμες πωλήσεις, θα είναι ελαφρώς θετικές. Προηγουμένως προέβλεπε αύξηση των πωλήσεων κατά 2,8% και άνοδο των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 1%.

Παράλληλα, εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το σύνολο του έτους θα μειωθούν κατά περίπου 5% σε σχέση με το 2024, ενώ ο οικονομικός διευθυντής, Ρίτσαρντ ΜακΦάιλ μιλώντας στο CNBC ανέφερε πως: «Όταν θέσαμε τους στόχους, είχαμε προβλέψει ότι η ζήτηση θα άρχιζε να επιταχύνεται σταδιακά στο β' εξάμηνο, καθώς τα επιτόκια των επιτόκια στεγαστικών δανείων θα μειώνονταν».

«Αλλά αυτό που είδαμε ήταν ότι η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα των καταναλωτών και η διαρκής πίεση στις κατοικίες επηρεάζουν δυσανάλογα τη ζήτηση» πρόσθεσε.

Ειδικότερα, για το γ' τρίμηνο τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 3,74 δολάρια έναντι πρόβλεψης για 3,84 δολ/μτχ και τα έσοδα άγγιξαν τα 41,35 δισ. δολάρια - υψηλότερα από την εκτίμηση για 41,11 δισ. δολάρια και πάνω από τα 40,22 δισ. δολάρια πέρυσι. Η μετοχή της Home Depot διολισθαίνει 8% μέχρι στιγμής φέτος.

Τα τριμηνιαία καθαρά κέρδη της Home Depot μειώθηκαν στα 3,60 δισ. δολάρια ή 3,62 δολάρια ανά μετοχή, από 3,65 δισ. δολάρια ή 3,67 δολάρια ανά μετοχή στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

