ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% ο ετήσιος πληθωρισμός τον Οκτώβριο - Αυξήσεις «φωτιά» σε κρέας, φρούτα, κακάο, καφέ

Στο 2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Οκτώβριο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Μεγάλες αυξήσεις τιμών σε σχέση με πέρυσι σημειώνονται σε σοκολάτες, καφέ, κρέατα και φρούτα ενώ πτώση τιμών σημειώνεται στα λαχανικά.

Στο 2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Οκτώβριο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Μεγάλες αυξήσεις τιμών σε σχέση με πέρυσι σημειώνονται σε σοκολάτες, καφέ, κρέατα και φρούτα ενώ πτώση τιμών σημειώνεται στα λαχανικά.

Αυξήσεις τιμών σημειώθηκαν σε όλες τις κατηγορίες του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με την μεγαλύτερη άνοδο (6,5%) να καταγράφεται στην ομάδα «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια» και αυτό παρά την μείωση τιμών που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στα ξενοδοχεία.

Ο ετήσιος πληθωρισμός τροφίμων («Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά») διαμορφώθηκε στο 2,3% τον Οκτώβριο λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ, χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ελαιόλαδο και λαχανικά.

Η πτώση των τιμών σε ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης συγκράτησε την άνοδο των τιμών της ομάδας «Στέγαση» στο 1,4% σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο και αυτό παρά την άνοδο των ενοικίων κατοικιών κατά 8,9%.

Στους υπόλοιπους επιμέρους δείκτες είχαμε αύξηση:

1,8% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

1,9% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

0,7% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

0,6% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

0,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

0,8% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

1,0% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, πολιτιστικές δραστηριότητες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.

2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

0,5% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Περισσότερα σε λίγο...