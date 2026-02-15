ΔΕΗ: Προ των πυλών το κοινωνικό ομόλογο των 5 εκατ. – Διάθεση στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας

Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας θα είναι 100 ευρώ, με ελάχιστο όριο συμμετοχής 5 ομολογίες και με σταθερό ποσό απόδοσης 8%.

Κοντά στην υλοποίηση βρίσκεται η έκδοση του κοινωνικού ομολόγου της ΔΕΗ, ενός χρηματοδοτικού εργαλείου το οποίο εντάσσεται στον σχεδιασμό της εταιρείας για παροχή αντισταθμιστικών οφελών στην τοπική κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας Η πρωτοβουλία αφορά αποκλειστικά τους κατοίκους της περιοχής, όπου η εταιρεία όχι μόνο διατηρεί ισχυρή επιχειρησιακή παρουσία αλλά θα ενισχύσει το «αποτύπωμά» της τα επόμενα χρόνια, με βάση τις επενδύσεις που σχεδιάζει.

Η πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί από τον πρόεδρο και CEO της εταιρείας, Γεώργιο Στάσση, κατά τα αποκαλυπτήρια του business plan της επιχείρησης για τη Δυτική Μακεδονία, στις αρχές του περασμένου Απριλίου. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη φόρμουλα ενεργού συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στα νέα επενδυτικά πρότζεκτ αποτυπώνονται σε πρόσφατο έγγραφο που κατέθεσε η διοίκηση της εταιρείας στη Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Όπως σημειώνεται στο έγγραφο, η εταιρεία επιδιώκει να διατηρήσει ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή, αναγνωρίζοντας τον ρόλο που διαδραμάτισε ιστορικά η Δυτική Μακεδονία στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Προσιτή έκδοση

Το κοινωνικό ομόλογο σχεδιάζεται ως στοχευμένο επενδυτικό προϊόν, το οποίο θα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στην περιοχή. Η φιλοσοφία της έκδοσης βασίζεται στην ενίσχυση της συμμετοχής των κατοίκων στη νέα αναπτυξιακή φάση της Δυτικής Μακεδονίας, πέρα από την προστιθέμενη αξία που δημιουργούν οι επενδύσεις της ΔΕΗ.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δημόσια προσφορά θα είναι η απόδειξη μόνιμης κατοικίας μέσω επίσημων εγγράφων. Η διαδικασία διάθεσης θα στοχεύει στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης, ενώ σε περίπτωση υπερκάλυψης προβλέπεται αναλογική κατανομή. Εάν η ζήτηση υπολείπεται του συνολικού ύψους της έκδοσης, η ίδια η εταιρεία θα μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο ποσό.

Το συνολικό ύψος της έκδοσης εκτιμάται περίπου στα 5 εκατ. ευρώ. Η δομή της επένδυσης έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι προσιτή σε ευρύ φάσμα κατοίκων, καθώς η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας θα είναι 100 ευρώ, ενώ το ελάχιστο όριο συμμετοχής θα διαμορφώνεται στις πέντε ομολογίες. Παράλληλα, η προβλεπόμενη σταθερή απόδοση 8% δημιουργεί ένα ελκυστικό προφίλ για μικροεπενδυτές, ενισχύοντας το ενδιαφέρον συμμετοχής.

Ισχυροί δεσμοί με την τοπική κοινωνία

Σε επίπεδο κανονιστικής προετοιμασίας, η εταιρεία προχωρά στη διαμόρφωση των τελικών όρων και του πληροφοριακού υλικού που θα συνοδεύει την έκδοση, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Η επιλογή της συγκεκριμένης δομής έκδοσης επιτρέπει ταχύτερη υλοποίηση της διαδικασίας, δεδομένου ότι το ύψος της χρηματοδότησης παραμένει εντός ορίων που δεν απαιτούν πλήρες ενημερωτικό δελτίο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του ευρύτερου επενδυτικού πλάνου που αναπτύσσει η εταιρεία στη Δυτική Μακεδονία. Το πλάνο περιλαμβάνει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σχέδια για την κατασκευή ενός mega Data Center, συνεργασίες με ενεργειακές κοινότητες, αλλά και δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Το κοινωνικό ομόλογο αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πρώτα παραδείγματα τέτοιου τύπου κοινωνικής χρηματοδότησης στον ελληνικό ενεργειακό κλάδο. Την ίδια στιγμή, λειτουργεί και ως μήνυμα διατήρησης των ισχυρών δεσμών της εταιρείας με την τοπική κοινωνία, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή μετάβαση αλλάζει ριζικά το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής.