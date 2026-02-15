Παπαστεργίου: Η τεχνολογία και η ΤΝ μπορεί να είναι η επόμενη μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα

Μήνυμα του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο 9ο Αναπτυξιακό Συνέδριο.

Η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι η επόμενη μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα και για όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη, καθώς είναι χώρα υποδοχής ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων και η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα έχουν να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το πεδίο, όπως ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο 9ο Αναπτυξιακό Συνέδριο, στη Θεσσαλονίκη.

«Την ώρα που μία τεράστια βιομηχανία έχει στηθεί γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη παγκοσμίως, η Ελλάδα σε αυτήν την επόμενη μέρα της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν συμμετέχει απλά, δεν δανείζεται χώρο από μηχανήματα κάπου αλλού εντός ή εκτός Ευρώπης, αλλά δημιουργεί υποδομές», σημείωσε.

«Το δεύτερο "τρένο" της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει να κάνει κυρίως με τα μοντέλα και τη χρήση τους και τις υποδομές, χάσαμε το ένα κομμάτι της ανάπτυξης, αλλά αν μείνουμε προσκολλημένοι μόνο σε λύσεις, οι οποίες μας έρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης, πιθανώς να βρεθούμε προ ακραίων και απρόοπτων καταστάσεων», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρόσθεσε: « Είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον την ώρα αυτή, να τρέξουμε πιο γρήγορα, να δημιουργήσουμε και δικές μας υποδομές και δικά μας μοντέλα. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία των gigafactories στοχεύει σε αυτό ακριβώς, στο να δημιουργηθούν μεγάλα εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης, έτσι ώστε να εκμεταλευθούμε και να βγάλουμε προϊόντα γύρω από αυτά».

Επισημαίνοντας ότι η επιτομή της καινοτομίας σε συνδυασμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τα AI factories, υποράμμισε ότι η Ελλάδα ήταν μεταξύ των επτά χωρών που συμμετείχαν στην πρώτη πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια για τα εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης, τις μεγάλες υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ο "Δαίδαλος", ο εθνικός μας υπερυπολογιστής στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ), θα είναι ένα από τα κορυφαία 30 μηχανήματα του κόσμου όταν μπει στην πρίζα προς το τέλος της άνοιξης και τον δημιουργούμε προφανώς όχι μόνο για τις ανάγκες του ελληνικού Δημοσίου. Ο "Δαίδαλος" και μαζί του ο "Φάρος", το επιχειρηματικό σκέλος που θα δουλέψει και τον υπερυπολογιστή της Κοζάνης που έρχεται αμέσως μετά, είναι ένα εξωστρεφές οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο "Δαίδαλος" και ο Φάρος θα βοηθήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις, νέα παιδιά, νέα μυαλά, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια να κάνουν την ιδέα τους πράξη, να βρουν πολύ ισχυρή υπολογιστική δύναμη, έτσι ώστε να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τα οποία θα τα τρέξει το μηχάνημα της Κοζάνης», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

Επίσης, σημείωσε πως η Τεχνητή Νοημοσύνη θέλει δεδομένα και η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να δημιουργήσει πριν από έναν χρόνο μία Ειδική Γραμματεία, η οποία είναι αποκλειστικά προσανατολισμένη στο άνοιγμα των δεδομένων.

«Θέλουμε ανοιχτά, ανώνυμα δεδομένα, τα οποία το ελληνικό Δημόσιο κατέχει και μπορούν να παράξουν πλούτο στα χέρια ανθρώπων, οι οποίοι θα έχουν την ιδέα και θα μετατρέψουν -για παράδειγμα- τα δεδομένα από το διάστημα, από το σύστημα των ελληνικών μικροδορυφόρων σε πολύ χρήσιμη πληροφορία για τις αγροτικές επιδοτήσεις, για ελέγχους σε αυτό τον τομέα με μεγαλύτερη ακρίβεια», τόνισε.

«Όλες αυτές οι προκλήσεις έχουν και αστερίσκους», είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως το «πόσες υποδομές χωράει η Ελλάδα, τι ενέργεια χρειάζεται γι αυτές τις υποδομές, αν θα προκληθεί αναταραχή στην τιμή της ενέργειας, εφόσον γίνουν όλες οι επενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί σε data centers και υποδομές ΤΝ».

«Έχουμε κάνει μία μελέτη και είμαστε αρκετά μακριά ακόμη από το να αρχίσουμε να ανησυχούμε, η Ελλάδα διαθέτει 44MW σε data centers και υποδομές ΤΝ, είναι πολύ πιο πάνω το όριο και σε ποσοστά και σε απόλυτα νούμερα», διευκρίνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ