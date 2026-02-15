Κίνα: Eπιβεβαιώνει την απαλλαγή από υποχρέωση βίζας για Καναδούς και Βρετανούς επισκέπτες από τις 17 Φεβρουαρίου

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από επισκέψεις στο Πεκίνο τον Ιανουάριο του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ.

Οι Καναδοί και Βρετανοί επισκέπτες θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Κίνα χωρίς θεώρηση (βίζα) από την Τρίτη, ανακοίνωσαν σήμερα οι κινεζικές αρχές, επιβεβαιώνοντας τις ανακοινώσεις που έκαναν οι ηγέτες και των δύο χωρών έπειτα από πρόσφατες επίσημες επισκέψεις στο Πεκίνο.

«Οι κάτοχοι κοινών διαβατηρίων από αυτές τις χώρες μπορούν να εισέλθουν στην Κίνα χωρίς βίζα για επαγγελματικούς λόγους, τουρισμό, επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους, ανταλλαγές ή διέλευση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι αυτή η πολιτική θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από επισκέψεις στο Πεκίνο τον Ιανουάριο του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ. Και οι δύο εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενισχύσουν τις διμερείς τους σχέσεις με την Κίνα, την ώρα που συνεχίζεται η ψυχρότητα των σχέσεων του Πεκίνου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δύο ηγέτες ανέφεραν πρόοδο σε αυτές τις σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής επισκέψεων στην Κίνα χωρίς βίζα. Η απόφαση που ανακοινώθηκε σήμερα στοχεύει στην «περαιτέρω διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ ανθρώπων από την Κίνα και άλλες χώρες», πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ