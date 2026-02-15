Ειδήσεις | Ελλάδα

Συνελήφθη 40χρονη στο «Ελ. Βενιζέλος» με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα

Συνελήφθη 40χρονη στο «Ελ. Βενιζέλος» με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα στη βαλίτσα της πιάστηκε 40χρονη Ουκρανή, μεσημβρινές ώρες χτες Σάββατο 14-2-2026, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, η 40χρονη εντοπίστηκε στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή της με πτήση από την Τουρκία, και εντός των αποσκευών της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα 900 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (ΔΑΑ)
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
