Τουρκία: Αποστέλλει πλοίο - γεωτρύπανο στη Σομαλία στην πρώτη υπερπόντια έρευνα της για υδρογονάνθρακες

Το Cagri Bey θα ξεκινήσει γεωτρήσεις τον Απρίλιο στο κοίτασμα Curad-1, στα ανοιχτά της αφρικανικής χώρας.

Η Τουρκία έστειλε το πλοίο βαθιάς θαλάσσιας γεώτρησης Cagri Bey στη Σομαλία, για αυτό που ο υπουργός Ενέργειας της δήλωσε ότι θα αποτελέσει την πρώτη υπεράκτια αποστολή έρευνας για υδρογονάνθρακες της Άγκυρας εκτός της θαλάσσιας ζώνης της.

Περιγράφοντας την κίνηση ως «ιστορική στιγμή» στις προσπάθειες της Τουρκίας για εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι το πλοίο θα ξεκινήσει γεωτρήσεις τον Απρίλιο στο κοίτασμα Curad-1, στα ανοιχτά της Σομαλίας.

«Για πρώτη φορά, το πλοίο μας βαθιάς θαλάσσιας γεώτρησης αναχωρεί για αποστολή πέραν της θαλάσσιας ζώνης μας», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ σε τελετή στο λιμάνι Tasucu, στη νότια επαρχία της Μερσίνης.

Ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι το Cagri Bey, το οποίο εντάχθηκε πρόσφατα στον στόλο γεωτρήσεων της Τουρκίας, αναμένεται να φτάσει στη Σομαλία σε περίπου 45 ημέρες, προσθέτοντας ότι θα συνοδεύεται από τρία πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.

Η Τουρκία στοχεύει να παράγει 500.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως ή ισοδύναμων υδρογονανθράκων έως το 2028, ανέφερε ο Μπαϊρακτάρ, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα αναμένει να διπλασιάσει το ποσό αυτό μέσω ανακαλύψεων και συμφωνιών κατανομής παραγωγής στο εξωτερικό.