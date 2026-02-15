Συνελήφθη 45χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος γυναικών στα Εξάρχεια

Σε έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τεσσάρων γυναικών, στην περιοχή των Εξαρχείων, συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το παραπάνω αδίκημα και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 45χρονος, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., σε κεντρικό σημείο των Εξαρχείων, όπου προεβη σε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζής γυναίκας.

Οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. που κλήθηκαν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων ενώ σε έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων εξιχνιάστηκαν επιπλέον τρεις υποθέσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζών γυναικών που διέπραξε ο 45χρονος τις τελευταίες 10 ημέρες στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ