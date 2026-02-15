Δήμας: Αυτοψία σε αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος-Πάτρα»

Το συνολικό πρόγραμμα αντιπλημμυρικής προστασίας αφορά 39 θέσεις παρέμβασης σε Κορινθία και Αχαΐα και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 84 εκατ. ευρώ.

Εργοτάξια των αντιπλημμυρικών έργων που υλοποιούνται κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου «Ολυμπία Οδός» (Κόρινθος-Πάτρα) στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Αχαΐας επισκέφθηκε, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Το συνολικό πρόγραμμα αντιπλημμυρικής προστασίας αφορά 39 θέσεις παρέμβασης σε Κορινθία και Αχαΐα, στους Δήμους Πατρέων, Αιγιαλείας, Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Βέλου-Βόχας και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 84 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημερώθηκε για την πορεία του έργου, συνολικά, ενώ επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών στα ακόλουθα σημεία στην Κορινθία:

- Διευθέτηση του Ρέματος Σελίανδρος (Β204), όπου κατασκευάζεται ορθογωνική διατομή από σκυρόδεμα μήκους 490μ.

- Παρεμβάσεις στο Αραχωβίτικο Ρέμα (L261), όπου γίνεται διευθέτηση σε μήκος άνω των 900 μέτρων και κατασκευή παραρεμάτιας οδού.

- Ρέμα Λυγιάς (L246), το οποίο έχει ολοκληρωθεί.

- Ρέμα Σκουπέικο (Β234), όπου ξεκινά η διευθέτηση της κοίτης από την Παλαιά Εθνική Οδό μέχρι την εκβολή στον Κορινθιακό.

Ο κ. Δήμας, μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, δήλωσε: «Επιθεωρήσαμε σήμερα την εξέλιξη των αντιπλημμυρικών έργων κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου της "Ολυμπίας Οδού", η υλοποίηση των οποίων αποτελεί προτεραιότητα για την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία των ιδιοκτησιών και περιουσιών και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου.

Με ένα στοχευμένο πρόγραμμα παρεμβαίνουμε σε 39 κρίσιμα σημεία κατά μήκος του άξονα "Κόρινθος-Πάτρα". Τα έργα της πρώτης φάσης εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ παράλληλα επιταχύνουμε τις μελέτες για τις επόμενες παρεμβάσεις, ώστε να θωρακίσουμε αποτελεσματικά την περιοχή.

Σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ολυμπία Οδό, προχωράμε και στη δημοπράτηση νέων έργων, μετατρέποντας τον σχεδιασμό μας σε απτό έργο για την τοπική κοινωνία».

Ο κ. Αναγνώπουλος ανέφερε: «Τα αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου αποτελούν κρίσιμη και απολύτως αναγκαία υποδομή, καθώς διασφαλίζουν τόσο την προστασία των περιοχών που διασχίζει ο οδικός άξονας όσο και τη θωράκιση του ίδιου του έργου από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πρόκειται για ένα σύνθετο και τεχνικά απαιτητικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις διευθέτησης ρεμάτων, κατασκευή αποστραγγιστικών δικτύων, τεχνικά έργα απορροής ομβρίων και ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών.

Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των έργων, με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να θωρακίζει και να προστατεύει τις περιοχές κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, καθώς και τον ίδιο τον αυτοκινητόδρομο και τους χρήστες του».

Παρόντες ήταν, επίσης, η βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Σωτήρης Μουρίκης, ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Βλάσης Τσιώτος, ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Ολυμπίας Οδού», Παναγιώτης Παπανικόλας.

