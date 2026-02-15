Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναχώρησε για τη Γενεύη για τον νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναχώρησε για τη Γενεύη για τον νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ
Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα θα διεξαχθούν την Τρίτη με μεσολάβηση του Ομάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναχώρησε σήμερα για τη Γενεύη, όπου έχει προγραμματιστεί νέος γύρος συνομιλιών για τα πυρηνικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το υπουργείο του.

Ο Αμπάς Αραγτσί «αναχώρησε από την Τεχεράνη για τη Γενεύη (...) επικεφαλής διπλωματικής και τεχνικής αντιπροσωπείας για τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά και τη διεξαγωγή σειράς διπλωματικών διαβουλεύσεων», ανέφερε η ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι αυτές οι «έμμεσες» συνομιλίες θα διεξαχθούν την Τρίτη υπό τη μεσολάβηση του Σουλτανάτου του Ομάν.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν και με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Lamda Development - Ελληνικό: Τι περιλαμβάνει ο πρόσφατος κύκλος πωλήσεων/deals μεγάλου βεληνεκούς - «Γεμάτα» ταμεία από οικιστικά

Τουρισμός: Νωρίς ανοίγει η σεζόν και το 2026

ΔΕΗ: Προ των πυλών το κοινωνικό ομόλογο των 5 εκατ. – Διάθεση στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας

tags:
Ιράν
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider