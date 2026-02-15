Τουρισμός: Νωρίς ανοίγει η σεζόν και το 2026

Πότε ανοίγουν εμβληματικοί προορισμοί. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην έγκαιρη έναρξη. Η τάση στην μέση δαπάνη των τουριστών και στη μέση διάρκεια παραμονής.

Με υψηλές προσδοκίες και έγκαιρα για τα μέχρι χθες δεδομένα της χώρας αναμένεται να ξεκινήσει η τουριστική κίνηση και το 2026. Παρότι μάλιστα ο πρώτος μήνας του έτους κινήθηκε σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι για τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι προκρατήσεις για την συνέχεια εμφανίζουν δυναμική, πριμοδοτούμενες και από την αύξηση των σχετικών προγραμμάτων των tour operators και της συνδεσιμότητας των αεροπορικών.

Το σύνθημα για την έγκαιρη έναρξη της σεζόν δίνει το Costa Navarino με το γκολφ να λειτουργεί και πάλι ως βασικός μοχλός προσέλκυσης επισκεπτών υψηλού εισοδήματος ήδη από τους πρώτους μήνες του έτους. Στις 31 Μαρτίου ανοίγει το Mandarin Oriental, Costa Navarino, με έμφαση στη γαστρονομία, την ευεξία και τις προσωποποιημένες εμπειρίες φιλοξενίας ενώ από τις 2 Απριλίου το W Costa Navarino δίνει τον νεανικό και κοσμοπολίτικο παλμό στον προορισμό. Στις 9 Απριλίου τέλος ανοίγει το The Romanos, a Luxury Collection Resort, ενώ τον ίδιο μήνα επαναλειτουργεί και η Navarino Agora, ως κέντρο γαστρονομίας, πολιτισμού και αγορών.

Στην κίνηση του εν λόγω προορισμού δε αναμένεται να συνδράμει και η διεθνής αεροπορική συνδεσιμότητα του Αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» η οποία φαίνεται να ενισχύεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Air Data Tracker του ΙΝΣΕΤΕ, οι απευθείας πτήσεις ξεκινούν από τις 27 Φεβρουαρίου βάζοντας στο κάδρο αγορές με υψηλή αγοραστική δύναμη, όπως η Σουηδία και η Ελβετία αλλά και παραδοσιακούς παίκτες όπως η Γερμανία.

Ενδεικτικό της δυναμικής είναι ότι οι διαθέσιμες θέσεις τον Μάρτιο φαίνεται να αυξάνουν κατά 65% σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τις 4.610 από 2.790. Κι αυτό όταν το αεροδρόμιο Καλαμάτας έκλεισε το 2025 με 169.730 διεθνείς αφίξεις έναντι 153.483 το 2024, σημειώνοντας άνοδο 10,58%.

Νωρίτερα από το συνηθισμένο και άλλοι προορισμοί

Εξίσου πρώιμα αναμένεται να εκκινήσει η σεζόν και για την Ύδρα, εν μέρει λόγω κινηματογραφικών γυρισμάτων της ταινίας «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ. Όπως ήδη έχει επισημάνει ο δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης, η τουριστική περίοδος εκκινεί φέτος από τον Φεβρουάριο και εκτείνεται έως και τον Νοέμβριο, με τις ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού να παραμένουν ανοιχτές, ανταποκρινόμενες τόσο στις ανάγκες της κινηματογραφικής παραγωγής όσο και στην αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται εκτός υψηλής περιόδου. Σύμφωνα με την ένωση ξενοδόχων του νησιού μάλιστα οι κρατήσεις έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται από τον Μάρτιο και κορυφώνονται τον Αύγουστο.

Στις προσδοκίες για αυξημένη κίνηση ήδη από τους πρώτους μήνες του έτους συμβάλλει και το τριήμερο της καθαρής Δευτέρας, το οποίο πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου και θα αποτελέσει ειδικά για τον εσωτερικό τουρισμό ευκαιρία απόδρασης σε κοντινούς της πρωτεύουσας προορισμούς. Όπως προκύπτει από την πλατφόρμα της Booking για παράδειγμα το Καρπενήσι εμφανίζει 95% πληρότητα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, στην περίπτωση της Αράχωβας οι πληρότητες φτάνουν το 98% ενώ το 93% των καταλυμάτων δεν έχουν διαθεσιμότητα στην περίπτωση της Ύδρας και το 82% της Αίγινας.

Την «πρόωρη εκκίνηση» επιβεβαιώνουν και άλλοι μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που ετοιμάζονται να ανοίξουν τα καταλύματά τους από τα τέλη Μαρτίου, καθώς το Καθολικό Πάσχα θα εορταστεί φέτος την Κυριακή 5 Απριλίου και το Ορθόδοξο την Κυριακή 12 Απριλίου.

Η εξέλιξη θεωρείται φυσικό επακόλουθο της περσινής τάσης η οποία συνέβαλε στο νέο ρεκόρ που κατέγραψε ο κλάδος εμφανίζοντας περισσότερα από 23 δισ. ευρώ έσοδα στο ενδεκάμηνο. Ρεκόρ που ενισχύθηκε βέβαια και από την άνοδο του city break σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά και από την υψηλότερη δαπάνη που φάνηκε να έχουν οι επισκέπτες της χώρας σε σχέση με παλαιότερα.

Μένουν λιγότερο, ξοδεύουν περισσότερα

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις αλλαγές στη συμπεριφορά των επισκεπτών την περίοδο 2015- 2024 προκύπτει ότι η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) αυξήθηκε κατά 20,6% την εξεταζόμενη περίοδο, φτάνοντας τα 89,1 ευρώ το 2024 από 73,9 ευρώ το 2015. Παρότι μάλιστα από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) κατέγραψε οριακή μείωση 1,2% την τελευταία δεκαετία περιοριζόμενη στα 572,8 ευρώ έναντι 579,6 ευρώ, η εξέλιξη που αποδίδεται αποκλειστικά στη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής.

Για την ακρίβεια βάσει της μελέτης «Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, 2015-2024», η μέση παραμονή των ξένων επισκεπτών το ίδιο διάστημα μειώθηκε κατά 1,4 διανυκτερεύσεις φτάνοντας τις 6,4 διανυκτερεύσεις από 7,8 διανυκτερεύσεις το 2024.

