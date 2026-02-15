Meteo: Υψηλές συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης σε μεγάλο μέρος της χώρας

Τα 122 χλμ. έφτασαν οι ριπές του ανέμου στο Λασίθι.

Υψηλές συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στο Ρέθυμνο οι συγκεντρώσεις PM10 ξεπερνούσαν τα 460 μg/m³ στις 13:30.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας που ξεπερνούν κατά τόπους τα 100-120 χλμ/ώρα. Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι μέγιστες ημερήσιες ριπές ανέμου έχουν καταγραφεί στη Φινοκαλιά Λασιθίου (122 km/h), στον Εύδηλο Ικαρία (115 km/h) και στον Μόλυβο Λέσβου (109 km/h).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ