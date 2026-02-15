Καλαφάτης: Εθνική και ευρωπαϊκή συμμαχία Έρευνας και ΑΙ στη μάχη κατά του παιδικού καρκίνου

Την ανάγκη συλλογικής δράσης και αλληλεγγύης προς τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζει σε μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Την ανάγκη συλλογικής δράσης και αλληλεγγύης προς τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζει σε μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης τονίζοντας ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να σώσουν ζωές. Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο της Έρευνας και των νέων τεχνολογιών, με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη, στη βελτίωση των κλινικών μελετών και της ογκολογικής φροντίδας.

Όπως υπογραμμίζει «στο υπουργείο Ανάπτυξης μπαίνουμε μπροστά με στρατηγικές που αξιοποιούν τη δύναμη της Έρευνας και τις νέες τεχνολογίες. Χτίζουμε τις γέφυρες που οδηγούν στο μέλλον».

Ειδική αναφορά κάνει στη συμμετοχή της Ελλάδας σε σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως το έργο CANDLE και την ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή ELIXIR, καθώς και στον κομβικό ρόλο του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, με τη Θεσσαλονίκη να αναδεικνύεται σε σημαντικό κόμβο συνεργασίας στον πανευρωπαϊκό αγώνα κατά του καρκίνου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου, σήμερα, 15 Φεβρουαρίου, έχει ως εξής:

«Στη μάχη κατά του παιδικού καρκίνου είμαστε όλοι μαζί. Χρέος μας να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης, αλληλεγγύης και υποστήριξης στα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες αλλά και στις οικογένειές τους.

- Η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί στην πανευρωπαϊκή μάχη κατά του καρκίνου. Με το έργο του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ η Πατρίδα μας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο CANDLE (National Cancer Data Node Developers) και γίνεται ισχυρός κόμβος διασύνδεσης εθνικών εταίρων από 20 ευρωπαϊκές χώρες.

- Με το έργο και τις συνεργασίες του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, συμβάλουμε στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην προαγωγή των κλινικών μελετών σε νοσοκομεία.

- Με τη Συμφωνία ELIXIR που εγκρίναμε τον Ιούνιο του 2025, η χώρα μας συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή Βιολογικών Δεδομένων, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές δομές στον χώρο των βιοεπιστημών.

Ενώνουμε δυνάμεις. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές. Με θέληση και δύναμη βγαίνουμε νικητές!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ