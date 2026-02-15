Ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών για την εκδημία της Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα

Με βαθύτατη θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση η Ακαδημία Αθηνών έλαβε γνώση της απώλειας της πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, διακεκριμένης νομικής επιστήμονος και Ακαδημαϊκού 'Αννας Μπενάκη-Ψαρούδα, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωσή της για την εκδημία της πρώην προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, διακεκριμένης νομικής επιστήμονος και Ακαδημαϊκού 'Αννας Μπενάκη-Ψαρούδα, η Ακαδημία Αθηνών αναφέρει τα εξής:

«Με βαθύτατη θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση η Ακαδημία Αθηνών έλαβε γνώση της απώλειας της πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, διακεκριμένης νομικής επιστήμονος και Ακαδημαϊκού 'Αννας Μπενάκη-Ψαρούδα.

Η 'Αννα Μπενάκη-Ψαρούδα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές της στη Γερμανία στο Πανεπιστήμιο της Βόννης και στο Ινστιτούτο Max Planck Διεθνούς και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου του Freiburg. Η Νομική Σχολή της Βόννης την ανακήρυξε το 1961 διδάκτορα του Ποινικού Δικαίου. Το 1962 ανέλαβε βοηθός της Β' έδρας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1971 εξελέγη υφηγήτρια του Ποινικού Δικαίου και στη συνέχεια έλαβε εντολή διδασκαλίας, ενώ το 1979 έγινε έκτακτη Καθηγήτρια και το 1986 Καθηγήτρια Α' Βαθμίδας του Ποινικού Δικαίου του ιδίου Πανεπιστημίου. Υπήρξε παράλληλα Δικηγόρος Αθηνών επί ποινικών υποθέσεων από το 1962 έως το 2008.

Εισήλθε στην πολιτική το 1981 ως βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. και παρέμεινε βουλευτής Α' Αθηνών, εκλεγόμενη συνεχώς έως τον Σεπτέμβριο του 2009. Διετέλεσε Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας (1989), Υπουργός Πολιτισμού (1990-92), Υπουργός Δικαιοσύνης (1992-93) και (η πρώτη γυναίκα) Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (2004-2007). Υπήρξε εισηγήτρια σημαντικών νομοσχεδίων και είχε ενεργό συμμετοχή στις Αναθεωρήσεις του Συντάγματος. Ως Πρόεδρος της Βουλής προώθησε σημαντικά την κοινοβουλευτική συνεργασία με κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας, της Αφρικής, της Ν. Αμερικής (Χιλή) καθώς και με τον απόδημο Ελληνισμό. Συνεργάσθηκε με Διεθνείς Οργανισμούς, εκπροσώπησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τη σύνταξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετείχε στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Διηύθυνε από το 1976 το περιοδικό "ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ", για τις Ποινικές Επιστήμες και τη δικαστηριακή πρακτική στην Ελλάδα, συμβάλλοντας η ίδια με άρθρα και σχόλια στην προσέγγιση ποινικής θεωρίας και πράξης. Έχει συγγράψει πολυάριθμα βιβλία και άρθρα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και πολιτικά κείμενα καθώς και σχόλια στη νομολογία και έχει κάνει πλήθος εισηγήσεων σε διεθνή συνέδρια. Ως αναγνώριση του σπουδαίου έργου της έχει τιμηθεί με παράσημα και μετάλλια της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς και ξένων Κοινοβουλίων και Αρχηγών Κρατών. Υπήρξε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2010 στην έδρα του Ποινικού Δικαίου ενώ το 2020 διετέλεσε ως, η πρώτη γυναίκα, Πρόεδρος του Ιδρύματος.

Τα τακτικά μέλη, το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας προς τους οικείους και συνεργάτες της. Η 'Αννα Μπενάκη-Ψαρούδα υπήρξε μία εξέχουσα προσωπικότητα στο πεδίο της νομικής επιστήμης η οποία άφησε πολύτιμη παρακαταθήκη με το επιστημονικό της έργο αλλά και την πολυετή προσφορά της στην Πολιτεία και τους θεσμούς, με επιστέγασμα τη θητεία της ως Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων. Παράλληλα, υπηρέτησε επί σειρά ετών την Ακαδημία Αθηνών και στήριξε με συνέπεια και αφοσίωση το έργο του Ιδρύματος. Το κενό που αφήνει στην Ακαδημία Αθηνών αλλά και στον επιστημονικό χώρο εν γένει είναι δυσαναπλήρωτο.

Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά μεσίστιο τη σημαία του Μεγάρου της επί τρεις ημέρες από σήμερα".