Ασπρόπυργος: Εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος διαπιστώθηκε από τις Αρχές σε επιχείρηση - Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια

Εντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, στο έδαφος.

Εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος, από απόβλητα ηλεκτρολογικά, αλλά και λάδια μηχανών που συγκαταλέγονται στα επικίνδυνα απόβλητα, διαπιστώθηκε μετά από έρευνα των αρμόδιων αρχών, σε επιχείρηση εμπορίου μεταχειρισμένων οχημάτων και σκράπ, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε συνεργασία με τον υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, πρωινές ώρες της 11-2-2026.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, κατά τον έλεγχο εντός της επιχείρησης εντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιπαντικών ελαίων, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων, στο έδαφος, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη της 43χρονης ιδιοκτήτριας της επιχείρησης, η οποία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

