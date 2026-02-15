Μαρινάκης: Το λιμενικό δεν σκοτώνει, διασώζει

Αυτό που ερευνάται είναι εάν η επιχείρηση διάσωσης έγινε by thebook, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ναυάγιο στην Χίο.

Στην ένταση στο briefing με δημοσιογράφο για το ναυάγιο στην Χίο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA με την Ναταλία Γερμανού. «Στη συγκεκριμένη μέρα, ήταν λίγες μέρες μετά το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, με ρωτάει, όπως με ρώταγαν και άλλοι συνάδελφοί του, τη θέση της κυβέρνησης: αν ήταν αποτροπή ή αν ήταν επιχείρηση διάσωσης... Ο συγκεκριμένος έκανε την ίδια ερώτηση δύο-τρεις φορές, όπως κάνει συνήθως. Είναι ένα μοτίβο. Κάνει την ίδια ερώτηση πολλές φορές και προσπαθεί, την τέταρτη, πέμπτη, έκτη φορά, να αποσπάσει μια άλλη απάντηση ή να κόψει μια άλλη απάντηση για να τη χρησιμοποιήσουν μετά διάφορες εκπομπές, με το περιστατικό, λοιπόν, είναι το εξής: αφού έχω απαντήσει ό,τι έχω απαντήσει - δεν του άρεσε του δημοσιογράφου, δικαίωμά του. Αντί να επανέλθει με ερώτηση - ερώτηση τι είναι; «Τελικά το λιμενικό έκανε ή όχι αποτροπή;». Αποτροπή, ουσιαστικά, είναι ότι συνέβαλε να πεθάνουν οι άνθρωποι - είναι πολύ βαριά κατηγορία - είπε: «Μόλις παραδεχθήκατε» - τοποθέτηση, δηλαδή - «ότι το λιμενικό έκανε αποτροπή». Ενώ είχα πει το εντελώς αντίθετο. Το εντελώς αντίθετο. «Σωστά;». Και αυτό το βάφτισε ερώτηση. Αυτό, κυρία Γερμανού, δεν είναι ερώτηση. Γιατί, αν αυτό είναι ερώτηση, τότε, αν αρχίσουμε αυτές τις ερωτήσεις, δεν βγαίνει άκρη. Δηλαδή, αν σας πω εγώ εσάς: «Μόλις παραδεχθήκατε ότι είστε κλέφτρα», ή αν βγάλουμε ένα πρωτοσέλιδο και πούμε: «Ο τάδε συνεργάτης σας είναι απατεώνας;» - με ερωτηματικό, αυτό είναι τοποθέτηση και, μάλιστα, συνιστά σοβαρά αδικήματα. Ένα είναι αυτό.

Δεύτερον, δεν έκανα καμία απειλή. Γιατί δεν έκανα απειλή; Απειλή είναι: «Θα σε χώσω κάτω από τη γη». Απειλή είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια - κακώς. Δεν πάω να συμψηφίσω. Εάν ένας πολίτης - πολιτικός, δημοσιογράφος, δικηγόρος, οτιδήποτε - δεν έχει το τελευταίο καταφύγιο ενός δημοκρατικού κράτους, που είναι η Δικαιοσύνη, τότε ποιο καταφύγιο έχει; Και τρίτο και σημαντικό: γιατί ο κόσμος αυτό δεν το ξέρει ίσως πολύ καλά, γιατί δεν είναι όλων η δουλειά η δικαιοσύνη και η δικηγορία, εμένα τυχαίνει να είναι η δουλειά μου - δεν κάνεις ούτε μήνυση ούτε αγωγή σε κάποιον που λέει κάτι εντελώς αντίθετο με εσένα. Του στέλνεις ένα εξώδικο και του λες ότι: «Ξέρετε κάτι; Αυτό που είπατε δεν ισχύει και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σας ζητώ να το ανακαλέσετε»» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης..

«Αν δείτε το briefing, δυστυχώς, είναι μια ξεχωριστή ενότητα παραποίησης δεδομένων ο συγκεκριμένος κύριος. Αν δεν αντιδρούσα με τον πιο ψύχραιμο τρόπο που μπορούσα και με έναν νόμιμο τρόπο, αυτά τα πράγματα μπορεί να έμεναν στο στόμα μου ή μπορεί να έμεναν ως εντύπωση σε ένα πολύ σοβαρό εθνικό ζήτημα. Γιατί αυτό που συμβαίνει κυρίως στο Αιγαίο, είναι κάτι απίστευτο. Αυτό που συμβαίνει με τους λαθροδιακινητές είναι μια μεγάλη τραγωδία και μια δολοφονία, στην πραγματικότητα» πρόσθεσε.

Σχετικά με τις ενέργειες του Λιμενικού στη Χίο ο κ. Μαρινάκης είπε: «το Λιμενικό δεν σκοτώνει, διασώζει. Αυτό που ερευνάται είναι εάν η επιχείρηση διάσωσης έγινε by thebook, ή εάν κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης, γιατί αυτό δεν αμφισβητείται γιατί διασώθηκαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι -έτσι;- έγιναν κάποια λάθη, τα οποία επιχειρησιακά πρέπει να ερευνηθούν».

«Εγώ θεωρώ ότι κάποιος που πάει να εισβάλλει παράνομα στη χώρα μας, πρέπει να φυλακίζεται, εκτός αν γυρίσει πίσω. Δεν είναι άλλη η θέση μας. Να διασώζεται και στη συνέχεια να κρατείται, όπως προβλέπουν οι διατάξεις και να γυρίζει πίσω. Αλλά έχουμε και πολιτική για τα ασυνόδευτα ανήλικα, που δεν υπήρχε ποτέ και, ταυτόχρονα, οι δομές στην Ελλάδα επί των ημερών της Κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είναι δομές ντροπής, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δομές κράτησης όταν κάποιος είναι παράνομος» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σχετικά με το ενδεχόμενο νέων κομμάτων από τον Α. Τσίπρα και την Μ. Καρυστιανού ανέφερε: «Καταρχάς, είναι δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Και για τις δύο αυτό που θα πω είναι: πρέπει να δούμε τι κόμμα θα κάνουν, ποιες θα είναι οι θέσεις, αν θα είναι κοστολογημένες, για να δούμε πώς μπορούμε να αντιπαρατεθούμε. Αλλά είναι διαφορετικές περιπτώσεις, γιατί τον κ. Τσίπρα τον έχουμε δει όχι μόνο ως πρωθυπουργό, αλλά και ως αρχηγό αντιπολίτευσης και τον έχει αξιολογήσει, όχι η Ν.Δ., τον έχει αξιολογήσει η κοινωνία. Τον έχουν αξιολογήσει οι πολίτες».

«Την κ. Καρυστιανού δεν την έχουμε δει ως πολιτικό. Είναι μία γυναίκα, η οποία έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο. Σε αυτό το κομμάτι δεν νομίζω να μπορεί να πει κανείς κάτι. Εδώ πας το παιδί σου σε μια επέμβαση ρουτίνας και δεν ξέρεις την προηγούμενη ημέρα πώς θα κοιμηθείς. 'Αρα, και η κ. Καρυστιανού και η κάθε μάνα και ο κάθε πατέρας που έχει χάσει το παιδί του ή κάθε άνθρωπος που έχει χάσει τον άνθρωπό του, έχει σε αυτό το επίπεδο τον απόλυτο σεβασμό. Τώρα, από τη στιγμή που θα ανακοινώσει κόμμα και θα περάσει στο στίβο της πολιτικής, η αντιπαράθεση θα είναι πολιτική. Μέχρι τώρα, πράγματι, έχει εκφράσει διάφορες θέσεις, οι οποίες θεωρώ ότι είναι -να το πω ευγενικά- προβληματικές. Όχι μόνο η απαράδεκτη θέση της για τις αμβλώσεις, που νομίζω δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που να συμφωνεί με κάτι τέτοιο που είπε η κ. Καρυστιανού αλλά και πολλά άλλα. Η σφοδρότητα, αυτή όλη η λογική «να κλείσουμε ανθρώπους στη φυλακή». Μια επαναφορά ενός λόγου που τον ακούσαμε στην «πάνω και στην κάτω πλατεία» και αυτό δεν αφορά μόνο την κ. Καρυστιανού. Όλο αυτό το υποτιθέμενο «αντισύστημα», οδήγησε κάπου. Ξέρετε, η διαφορά του 2026, του 2027 που θα έχουμε εκλογές, με το 2012, 2013 και πάει λέγοντας, είναι ότι το «αντισύστημα», όλους αυτούς τους αντισυστημικούς και της Αριστεράς και της άκρας Δεξιάς, τους είδαμε στην εξουσία. Η χώρα μας δεν έγινε καλύτερη σε κάτι, πιστεύω. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλοι μας θα κριθούμε από τους πολίτες» πρόσθεσε .

Για πρωτοβουλία της κυβέρνησης σχετικά με τα socialmedia και τους νέους ο κ. Μαρινάκης είπε: «Με αφορμή μια πρωτοβουλία που θα πάρουμε και θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό τις επόμενες εβδομάδες, σχετικά με τα social media και κάποιους περιορισμούς που θα μπούνε σε συνέχεια μέτρων που έχουμε πάρει, όπως είναι τα parental controls και το Kids Wallet. Θα ληφθεί μια απόφαση πιο δραστική, με τις λεπτομέρειες να έχουν πολύ μεγάλη σημασία και θα ανακοινωθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες από τον Πρωθυπουργό, γιατί η εξάρτηση από αυτή την τοξικότητα, δεν ποινικοποιώ τα social media, έχουν και πολλά καλά, αλλά για τα μικρά παιδιά είναι προβληματικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

