Ειδήσεις | Ελλάδα

Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι
Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Παρά τη σταδιακή επανεκκίνηση ορισμένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων από το απόγευμα σε επιλεγμένα λιμάνια της χώρας, η εικόνα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες παραμένει εύθραυστη, καθώς ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πλήττουν πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στις 17:00 απέπλευσε το Blue Star Chios από τον Πειραιά με προορισμούς Ανάφη, Ηράκλειο, Σητεία, Κάσο, Κάρπαθο, Διαφάνι, Χάλκη και Ρόδο. Μισή ώρα αργότερα αναχώρησε το Blue Star Naxos για Σύρο, Πάρο, Νάξο, Ηρακλειά, Σχοινούσα και Κατάπολα, ενώ στις 18:00 απέπλευσε το Blue Star Paros για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο, Φούρνους, Καρλόβασι, Βαθύ, Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο και Θεσσαλονίκη.

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό Διαγόρας, με προορισμό Χίο και Μυτιλήνη, παραμένει δεμένο στον Πειραιά, με το ενδεχόμενο αναχώρησης να εξετάζεται αργότερα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια προς Ηράκλειο και Χανιά.

Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια εκτελούνται αποκλειστικά με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφήνας τα πλοία κινούνται μόνο έως Μαρμάρι, ενώ σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το Λαύριο. Κλειστή παραμένει και η γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, οι άνεμοι στα δυτικά πνέουν νοτιοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές επικρατούν νότιοι άνεμοι εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως και 9.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Lamda Development - Ελληνικό: Τι περιλαμβάνει ο πρόσφατος κύκλος πωλήσεων/deals μεγάλου βεληνεκούς - «Γεμάτα» ταμεία από οικιστικά

Τουρισμός: Νωρίς ανοίγει η σεζόν και το 2026

ΔΕΗ: Προ των πυλών το κοινωνικό ομόλογο των 5 εκατ. – Διάθεση στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας

tags:
Κακοκαιρία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider