Deals, συναλλαγές - πωλήσεις και συνεργασίες αξίας… δισεκατομμυρίων ευρώ έχει επιτύχει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Lamda Development στο πλαίσιο της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό. Ο ιταλικός όμιλος ΙΟΝ, ο Γ. Προκοπίου, οι Ten Brinke, Centric, Brook Lane, Hellenic Ergon, Daedalus και άλλοι partners που προστέθηκαν στα ήδη μεγάλα ονόματα. Τα οφέλη για την εισηγμένη. Στο 1,9 δις η συνολική αξία των συμβολαίων που έχουν υπογραφεί για κατοικίες στο project.

Deals, συναλλαγές - πωλήσεις και συνεργασίες αξίες… δισεκατομμυρίων ευρώ έχει επιτύχει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Lamda Development στο πλαίσιο της μεγάλης επένδυσης για την ανάπτυξη – ανάπλαση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Πρόκειται για συμφωνίες που ήρθαν να προστεθούν σε παλιότερες κινήσεις που είχαν τότε «πρωταγωνιστές» ονόματα όπως, μεταξύ άλλων, τους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - HardRock (IRC), ΤΕΜΕΣ (ξενοδοχεία), BrookLane (πύργο μικρής χρήσης), Fourlis - Trades Estates (retail park), Orilina (πολυτελείς κατοικίες, πριβέ κλαμπ κ.α.), Κωστέας - Γείτονας (σχολείο), το σχήμα της Cosmote και άλλα σημαντικά επιχειρηματικά σχήματα.

Ο τελευταίος «κύκλος» συναλλαγών και συνεργασιών, που ξεκίνησε επί της ουσίας πριν από σχεδόν ενάμιση έτος, στα μέσα του 2024, περιελάμβανε deals με τον εφοπλιστή Γ. Προκοπίου, πωλήσεις οικοπέδων σε ονόματα όπως οι Ten Brinke, Centric, BrookLane, Δ. Κούτρα κ.α., συνεργασία με τον ίδιο τον βασικό μέτοχο Σπ. Λάτση (Aura Residential), ή και με το Ιατρικό, και βέβαια, το mega deal εκτιμώμενης αξίας άνω των 1,5 δισ. ευρώ με τον ιταλικό όμιλο ΙΟΝ που αναμένεται να «κλείσει» έως το τέλος α’ τριμήνου 2026, όπως έχει αναφέρει από καιρό το insider.gr.

Είναι προφανές ότι η Lamda έχει «απλώσει τη βεντάλια» των συμφωνιών και συναλλαγών με ισχυρά ονόματα που ποντάρουν στην μεγάλη επένδυση, έχοντας, παράλληλα, αποκομίσει οφέλη (ρευστότητα) αλλά και μειώσει το ρίσκο, βάζοντας «τρίτους παίκτες» μέσα στην ανάπτυξη.

Η πιο πρόσφατη συναλλαγή με Ten Brinke - Centric

Ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο deal, ως γνωστόν, η Lamda προχώρησε σε deal αξίας περίπου 41,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα 2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας, αποδεχόμενη δεσμευτική προσφορά από την Nellenco, θυγατρική της TEN Brinke Hellas, σε συνεργασία με την Centric, για την πώληση 2 οικοπέδων συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 15,7 χιλ. τ.μ. στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2».

Το κοινό σχήμα θα προχωρήσει σε επένδυση (συνολικά, μαζί με την αγορά) ύψους 100 εκατ. ευρώ. Θα αφορά ανέγερση κατοικιών, με το κατασκευαστικό κόστος να εκτιμάται σε 55 εκατ. περίπου και θα χρηματοδοτηθεί σε σημαντικό ποσοστό μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η κατασκευαστική περίοδος αναμένεται να διαρκέσει τρία (3) περίπου έτη από την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και γ) διάθεση των κατοικιών.

Η συμφωνία με Γ. Προκοπίου

Όπως αναφέραμε, στον κύκλο αυτόν ξεχώριζε και η συμφωνία ανάμεσα στη Lamda και τον εφοπλιστή Γ. Προκοπίου τον Σεπτέμβριο του 2024. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί προς ανάπτυξη οικιστικών και γραφειακών χώρων, όπως επίσης και εκπαιδευτικού ιδρύματος με Διεθνές Πρόγραμμα. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 120 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική επένδυση της ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση αυτή έρχεται να προστεθεί στην ήδη εντυπωσιακή πορεία του Έργου και θα συνδράμει στην επιτάχυνση του ρυθμού ολοκλήρωσης της ανάπλασης του. Τα οικόπεδα βρίσκονται απέναντι από το Γκολφ της Γλυφάδας και η συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση είναι 85.658 τ.μ..

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι (α) 30.000 τ.μ. για οικιστικές αναπτύξεις για τις οποίες το μέσο τίμημα συναλλαγής ανέρχεται περίπου στα 2.100 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας, (β) 35.658 τ.μ. για αναπτύξεις χώρων γραφείων με μέσο τίμημα συναλλαγής στα 1.150 ευρώ ανά τ.μ., και (γ) 20.000 τ.μ. για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με μέσο τίμημα συναλλαγής στα 850 ευρώ ανά τ.μ..

Το «πωλητήριο» στα 5 οικόπεδα σε 4 ισχυρά σχήματα

Λίγο νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2024, η Lamda ανακοίνωνε ότι υπέγραψε οριστικά συμβόλαια και προσύμφωνα αγοραπωλησίας για την πώληση πέντε (5) διαφορετικών οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «Α-Π3» εντός του έργου στο Ελληνικό (πλησίον του Commercial Hub και του The Ellinikon Mall), συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 51 χιλ. τ.μ. Οι αγοραστές, οι οποίοι προέκυψαν μετά από διαγωνιστική διαδικασία, αναλαμβάνουν το κόστος της εκάστοτε ανάπτυξης καθώς και την υποχρέωση να ολοκληρώσουν τις οικιστικές αναπτύξεις εξ ολοκλήρου.

Οι εν λόγω αγοραστές είναι οι διεθνείς όμιλοι Brook Lane Capital και TENBRINKE και οι ελληνικοί Hellenic Ergon και Daedalus Development (στην οποία συμμετέχει ο γνωστός επιχειρηματίας Δ. Κούτρας, νυν πρόεδρος της Δομικής και παλιό υψηλόβαθμο στέλεχος της ΑΚΤΩΡ), οι οποίοι θα συνδράμουν στην ανάπτυξη αλλά και στην επιτάχυνση του ρυθμού ολοκλήρωσης της ανάπλασης του έργου στο Ελληνικό.

Το συνολικό τίμημα της πώλησης των πέντε (5) ακινήτων ανέρχεται σε περίπου 106 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα περίπου 2.100 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Το τίμημα είναι τετραπλάσιο του λογιστικού κόστους. Η συνολική επένδυση για τις εν λόγω αναπτύξεις, εκτιμάται να ανέλθει στα 300 εκατ. ευρώ τουλάχιστον.

Το mega deal με ΙΟΝ

Ως γνωστόν, η LAMDA συμφώνησε με τον ιταλικό τεχνολογικό κολοσσό ΙΟΝ του Andrea Pignataro σε μια συναλλαγή συνολικού ύψους 450 εκατ. για την πώληση γης στο The Ellinikon, όπου θα δημιουργηθεί ένα Διεθνές Κέντρο R&D και Καινοτομίας, συνολικής επένδυσης άνω των 1,5 δισ., με παρουσία περίπου 2.000 στελεχών από 44 χώρες. Η ανάπτυξη, έκτασης περίπου 250.000 τ.μ., θα περιλαμβάνει σύγχρονους χώρους γραφείων, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων και οικιστικές αναπτύξεις και θα ολοκληρωθεί από τον όμιλο ΙΟΝ. Η πλήρης ολοκλήρωση του έργου αναμένεται έως το 2030. Μεγάλη ψήφο εμπιστοσύνης προσδίδει και το γεγονός ότι η ION θα αποκτήσει και ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της LAMDA.

Η συμφωνία αποτυπώνει με σαφήνεια τον διεθνή χαρακτήρα, τη δυναμική και την πολυδιάστατη ταυτότητα του The Ellinikon και ενεργοποιεί τον πυρήνα του Business District. Το The Ellinikon εξελίσσεται πλέον σε έναν ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό κόμβο υψηλής τεχνολογίας, καινοτομίας και ανθρώπινου κεφαλαίου, με άμεσο όφελος για την κοινωνία και κυρίως για τις νεότερες γενιές. Η επένδυση του ομίλου ION στο The Ellinikon υπερβαίνει τα όρια μιας τυπικής επιχειρηματικής συναλλαγής, καθώς εκπέμπει ένα ισχυρό διεθνές μήνυμα εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και επιβεβαιώνει τη δυναμικά μεταβαλλόμενη επενδυτική της ταυτότητα.

Μεγάλοι παγκόσμιοι παίκτες στον τομέα της καινοτομίας, της έρευνας, της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής τεχνολογίας βλέπουν πλέον τη χώρα μας ως έναν νέο, ανταγωνιστικό κόμβο δραστηριότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες αναπτύξεις που έχει προσελκύσει το Ελληνικό, με ισχυρό αποτύπωμα για ολόκληρη τη χώρα, καθώς η ΙΟΝ δραστηριοποιείται σε τεχνολογίες αιχμής.

Στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, συνολικής δόμησης περίπου 250 χιλ. τ.μ., θα εργάζονται 2.000 άτομα από 44 χώρες. Θα κατασκευαστούν 50 χιλ. τ.μ. γραφειακών χώρων, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200 χιλ. τ.μ. οικιστικών αναπτύξεων για τη στέγαση των εργαζομένων.

Η εσωτερική «συμμαχία»

Όπως αναφέραμε, έχει προηγηθεί η ανακοίνωση, τον Μάιο του 2024, για την εσωτερική συμμαχία με τον μεγαλομέτοχο Σπ. Λάτση για την ανάπτυξη έργου Build-to-Rent στο Ελληνικό.

Συμπεριλαμβανομένου του κόστους της γης, η συνολική επένδυση εκτιμάται πως θα ανέλθει στα 225 εκατ. ευρώ. Προ ημερών, μόλις, το insider.gr αναφέρονταν εκ νέου στο κοινό project που ωριμάζει περιβαλλοντικά - αδειοδοτικά και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανέγερση Συγκροτήματος τεσσάρων (4) υψηλών κτιρίων (Ύψος 50 μ.) με κύρια χρήση κατοικίας περιλαμβανομένου και καταστήματος με χρήση αναψυκτηρίου στο ισόγειο ενός εκ των κτιρίων, και με δυο (2) ενιαίους υπόγειους ορόφους βοηθητικών χρήσεων και χώρων στάθμευσης. Σύμφωνα με σχετικά έγγραφα, με βάσει την αρχιτεκτονική μελέτη, προβλέπεται δόμηση περίπου 26.300 τ.μ. που κατανέμεται σε 219 διαμερίσματα διαφόρων τύπων (1, 2, 3 ή 4 υπνοδωματίων), ενώ το αναψυκτήριο προβλέπεται να καταλαμβάνει έκταση 200 τ.μ..

Το «γεμάτο ταμείο» από τις πωλήσεις κατοικιών

Προφανώς, οι παραπάνω κινήσεις έχουν ενισχύσει ή θα ενισχύσουν όταν ολοκληρωθούν την χρηματοδοτική «δύναμη πυρός» της Lamda, που βέβαια έχει «γεμάτα ταμεία» από τις πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό. Ενδεικτικά και μόνο, να αναφέρουμε ότι στην πρόσφατη εταιρική παρουσίαση της εισηγμένης (Ιανουάριος 2026), γινόταν αναφορά πως το 2025 εκτιμώνται συνολικές εισπράξεις 0,5 δισ., εκ των οποίων 0,3 δισ. ευρώ προήλθαν από το εννεάμηνο της χρονιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρικής παρουσίασης, η συνολική αξία των συμβολαίων που έχουν υπογραφεί για κατοικίες στο Ελληνικό διαμορφώνεται στο 1,9 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 είχαν ήδη εισπραχθεί 1,1 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 800 εκατ. ευρώ αφορούν συμφωνημένες πωλήσεις, οι οποίες θα εισπραχθούν σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των έργων και τις παραδόσεις. Επίσης, το ποσό των 1,65 δισεκατομμυρίων ευρώ συγκέντρωσε στα ταμεία της η εισηγμένη έως τώρα (τέλη 2025), εκμεταλλευόμενη τη ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες.

Στο παραλιακό μέτωπο (Riviera Tower, Cove Villas και Cove Residences) έχουν διατεθεί συνολικά 315 μονάδες που έχουν γίνει sold out. Οι μέσες τιμές πώλησης στην παραθαλάσσια ζώνη διαμορφώνονται στα 12.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στην οικιστική «γειτονιά» Little Athens, η οποία αποτελείται από οικιστικά συγκροτήματα όπως τα Park Rise, Pavilion Terraces και Sunset Groves, έχουν διατεθεί 671 μονάδες με ποσοστό απορρόφησης 84%. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα η Lamda προχώρησε και σε έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την χρηματοδοτική ισχύ της.