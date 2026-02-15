Κοντογεώργης: Η κυβέρνηση προχωρά με στόχο τη σταθερότητα και την ανάπτυξη

Ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ χαρακτηρίζει την ακρίβεια και τη στέγαση ως τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.

Συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δηλώνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο vidcast του Newsbomb.gr «Απέναντι». Επαναβεβαιώθηκε ένα θετικότερο κλίμα, λέει εξ άλλου για την πρόσφατη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών.

Για το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης ο Θ. Κοντογεώργης μιλά για την ανάγκη να υπάρξει ένα διαφορετικό κλίμα πολιτικού διαλόγου τονίζοντας πως αδυνατεί να κατανοήσει τη στάση της αντιπολίτευσης που λέει όχι σε αυτό. Όπως επισημαίνει, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα θέσει το πλαίσιο με στόχο να υπάρξει ένα σύγχρονο και κατανοητό για τους πολίτες Σύνταγμα.

Ειδικά όσον αφορά το άρθρο 86, η άποψή του είναι πως οι πολιτικοί δεν θα πρέπει να έχουν διακριτή μεταχείριση από τους υπόλοιπους πολίτες προσθέτοντας όμως πως θα πρέπει να υπάρχουν και φίλτρα έτσι ώστε να μην υπάρξει ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου, αλλά, ταυτόχρονα, και η οποιαδήποτε ποινική διαδικασία να μην υπόκειται σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Για την αλλαγή του άρθρου 16 και την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ απαντά πως, αν και έχει βρεθεί μία σύννομη λύση που δίνει τη δυνατότητα σε παραρτήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού να λειτουργήσουν στην Ελλάδα, εν τούτοις η επίμαχη συνταγματική διάταξη είναι παλαιολιθική και πρέπει να αλλάξει, συμπληρώνει.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Θ. Κοντογεώργης χαρακτηρίζει την ακρίβεια και τη στέγαση ως τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και καταθέτει τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή θα ληφθούν για την αντιμετώπισή τους. Ιδιαίτερα για το στεγαστικό, μάλιστα, παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα που με οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια θα υπάρξει ενίσχυση μέχρι και 90% -και αυτό θα είναι ένα ισχυρό κίνητρο ώστε περισσότερα σπίτια να βγουν στην αγορά, παρατηρεί.

Επαναλαμβάνοντας την πάγια κυβερνητική θέση πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ο Θ. Κοντογεώργης τονίζει πως η βασική ενοποιητική γραμμή που διαμορφώθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μια ισχυρή Ελλάδα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. «Δεν μπορεί να είναι μια χώρα ισχυρή όταν χωλαίνει η παιδεία και η υγεία, όταν δεν έχεις μια δημόσια διοίκηση που να ανταποκρίνεται» λέει χαρακτηριστικά θέτοντας την οικονομία και το κοινωνικό κράτος ως τα ζητούμενα για την επόμενη μέρα.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δηλώνει πως όσο η κυβέρνηση βάζει γκολ και όχι αυτογκόλ, θα προχωρά με στόχο να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα, η οποία (σταθερότητα) διασφαλίζεται από την αυτοδυναμία. Η σταθερότητα, εξ άλλου, είναι ο ένας από τους δύο κυβερνητικούς στόχους, ο άλλος είναι η ανάπτυξη.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν σκέφτεται να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, δηλώνει πως παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στο κυβερνητικό έργο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ