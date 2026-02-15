Συνελήφθησαν δύο νεαροί για βιασμό ανηλίκου - Κατηγορείται και ανήλικη για την υπόθεση

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Για βιασμό ανηλίκου συνελήφθησαν δύο νεαροί ημεδαποί, ενώ μία ακόμα ανήλικη περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων συνελήφθησαν, δυνάμει εντάλματος, την 13-2-2026 σε περιοχή της Αττικής, δύο ημεδαποί, ηλικίας 20 και 19 ετών, κατηγορούμενοι για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες μαζί με την ανήλικη, η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία, κατηγορούνται ότι προέβησαν στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, τον περασμένο Δεκέμβριο, εντός της οικίας του 19χρονου συλληφθέντα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ