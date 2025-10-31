Πρόεδρος Ν. Κορέας: Σε κρίσιμο σημείο καμπής η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής καθώς η παγκόσμια οικονομική τάξη αλλάζει ταχύτατα, δήλωσε σήμερα ο Nοτιοκορεάτης πρόεδρος.

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής καθώς η παγκόσμια οικονομική τάξη αλλάζει ταχύτατα, δήλωσε σήμερα ο Nοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε Μιουνγκ στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που φιλοξενείται στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας.

Οι οικονομίες των κρατών-μελών της APEC αντιπροσωπεύουν το 50% του παγκόσμιου εμπορίου και το 61% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Στο περιθώριο της συνόδου, οι πρόεδροι της Κίνας και των ΗΠΑ συναντήθηκαν χθες Πέμπτη με στόχο την ανακωχή στην εμπορική αντιπαράθεση των χωρών τους.

«Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε πάντα να είμαστε στην ίδια πλευρά, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε συλλογική ευημερία», είπε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας. «Καθώς η τάξη στο ελεύθερο εμπόριο υφίσταται δραματικές αλλαγές, η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα βαθαίνει, το εμπόριο και οι επενδύσεις χάνουν τη δυναμική τους», ανέφερε ο Λι και συμπλήρωσε ότι η συνεργασία μεταξύ των μελών της APEC είναι η ενδεδειγμένη απάντηση στις οικονομικές προκλήσεις της εποχής.

Ο Πρόεδρος της Κίνας κάλεσε σε διαφύλαξη του πολυμερούς εμπορικού συστήματος

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σήμερα τους ηγέτες Ασίας-Ειρηνικού να διαφυλάξουν το πολυμερές εμπορικό σύστημα και να διατηρήσουν την σταθερότητα στη βιομηχανική και εφοδιαστική αλυσίδα, όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σε ομιλία του στην 32η σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, η οποία διεξάγεται στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε έκκληση για κοινές προσπάθειες με στόχο τη διαφύλαξη του πολυμερούς εμπορικού συστήματος, τη δημιουργία ανοικτού περιφερειακού οικονομικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση της σταθερότητας και της ομαλής ροής των βιομηχανικών και εφοδιαστικών αλυσίδων, την προώθηση της ψηφιοποίησης και του οικολογικού προσανατολισμού του εμπορίου, καθώς και την προώθηση καθολικά ωφέλιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

