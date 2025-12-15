Αναβαθμίζει την τιμή - στόχο για S&P 500 στο 2026 η Citi

Στο ανοδικό σενάριο της Citi, o S&P 500 θα σκαρφαλώσει στις 8.300 μονάδες ενώ στο πτωτικό σενάριο θα υποχωρήσει στις 5.700 μονάδες.

Στις 7.700 μονάδες ανεβάζει τον πήχη για τον S&P 500 για το 2026 η Citi, με ώθηση από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και τις συνεχείς ευνοϊκές τάσεις από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία επεσήμανε ότι αναμένει ότι η ανάπτυξη υποδομών ΑΙ θα αποτελέσει καταλύτη το 2026. Η νέα αναβαθμισμένη τιμή - στόχος της Citi ισοδυναμεί με άνοδο 12,7% από το τελευταίο κλείσιμο του S&P 500 στις 6.827,41 μονάδες.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή για τον δείκτη θα φτάσουν τα 320 δολάρια μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της για περίπου 310 δολάρια.

Ο διευρυμένος δείκτης έχει σημειώσει ράλι 16% φέτος, ωθούμενος σε μεγάλο βαθμό από την αισιοδοξία των επενδυτών γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα θετικά επιχειρηματικά μεγέθη και τις προσδοκίες για πτώση των επιτοκίων, παρά τους φόβους για μια φούσκα στην αγορά και τις υπερβολικές αποτιμήσεις στις εταιρίες τεχνολογίας.

Στο ανοδικό σενάριο της Citi, o S&P 500 θα σκαρφαλώσει στις 8.300 μονάδες ενώ στο πτωτικό σενάριο θα υποχωρήσει στις 5.700 μονάδες.