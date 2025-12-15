Κομισιόν: Πρόστιμα 72 εκατ. ευρώ σε 3 κατασκευάστριες μπαταριών αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμα ύψους 72 εκατ. ευρώ σε κατασκευάστριες μπαταριών εκκίνησης αυτοκινήτων και στην ένωσή τους για συμμετοχή σε σύμπραξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα σε τρεις κατασκευάστριες μπαταριών εκκίνησης αυτοκινήτων, την Exide, την FET (συμπεριλαμβανομένης της προκατόχου της Elettra) και τη Rombat, καθώς και στην εμπορική ένωση EUROBAT, συνολικού ύψους περίπου 72 εκατ. ευρώ, για τη συμμετοχή τους, μαζί με την Clarios (πρώην JC Autobatterie), σε μακροχρόνια σύμπραξη σχετικά με τις μπαταρίες εκκίνησης αυτοκινήτων κατά παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η σύμπραξη αυτή περιόρισε τον ανταγωνισμό και ενδέχεται να προκάλεσε αύξηση των τιμών στον τομέα της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών στην Ευρώπη. Στην Clarios δεν επιβλήθηκε πρόστιμο, καθώς αποκάλυψε τη σύμπραξη στην Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης. Παράλληλα, η Επιτροπή περάτωσε τη διαδικασία κατά της κατασκευάστριας μπαταριών εκκίνησης αυτοκινήτων Banner και της παρόχου υπηρεσιών Kellen.

Η σημερινή απόφαση διατυπώνει το συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά των τεσσάρων κατασκευαστριών μπαταριών εκκίνησης αυτοκινήτων και της EUROBAT συνιστά ενιαία και διαρκή παράβαση, η οποία ισοδυναμεί με παράβαση ως εκ του αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το άρθρο 53 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, τα οποία απαγορεύουν τις συμφωνίες και άλλες περιοριστικές εμπορικές πρακτικές που μπορεί να επηρεάσουν το εμπόριο και να εμποδίσουν ή να περιορίσουν τον ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς.

Η Τερέσα Ριμπέρα, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, δήλωσε σχετικά: «Επιβάλαμε σήμερα πρόστιμα σε τρεις κατασκευάστριες μπαταριών εκκίνησης αυτοκινήτων και στην εμπορική τους ένωση, επειδή συνέπραξαν για να χρεώνουν επιπλέον κατά την πώληση των μπαταριών τους, κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Με άλλα λόγια, καθόρισαν την τιμή. Έχουμε μηδενική ανοχή στον καθορισμό των τιμών και σε οποιοδήποτε είδος καρτέλ. Είναι καθήκον μας να φροντίζουμε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων κατασκευαστριών αυτοκινήτων, να μπορούν να βασίζονται σε προμηθευτές που λειτουργούν δίκαια και τηρούν τους κανόνες ανταγωνισμού. Με την απόφαση αυτή, υπενθυμίζουμε επίσης στις εμπορικές ενώσεις ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη θέση τους ως εκπροσώπων του κλάδου για να διευκολύνουν τις αθέμιτες συμπράξεις μεταξύ των μελών τους».