Αρνητικό γύρισμα στη Wall Street εν αναμονή νέων μάκρο

Με το δεξί μπαίνουν στην νέα εβδομάδα οι δείκτες στη Wall Street παρά τις ισχυρές απώλειες που κατέγραψαν την Παρασκευή.

Τελευταία ενημέρωση 18:07

Αρνητικά γύρισαν οι δείκτες στη Wall Street παρά το θετικό ξεκίνημα, ενώ οι επενδυτές αναμένουν νέα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό που θα δώσουν μία καλύτερη εικόνα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,15% στις 48.382 μονάδες και ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,11% στις 6.820 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,26% στις 23.135 μονάδες.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την πτώση των δεικτών την Παρασκευή, καθώς η Oracle και η Broadcom ηγήθηκαν της απομάκρυνσης από την τεχνητή νοημοσύνη. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 υποχώρησε 0,6%, ο Nasdaq έχασε 1,7% και ο Dow που είναι λιγότερο εκτεθειμένος στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη ενισχύθηκε κατά 1,1%.

Επιπλέον, η Oracle αποδυναμώθηκε 12,7% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ η Broadcom κατά 7%. Ο τεχνολογικός κλάδος του S&P 500 υποχώρησε κατά 2,3%.

Την Τρίτη, αναμένεται να δημοσιευθούν στοιχεία για τις μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα, ενώ την Πέμπτη τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (Personal Consumption Index - PCE).

Στο μέτωπο των μάκρο, ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε ότι η μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα την αφήνει σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει το μέλλον, προσθέτοντας ότι προβλέπει συγκράτηση του πληθωρισμού εν μέσω της επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας.

«Η νομισματική πολιτική είναι σε καλή θέση καθώς οδεύουμε προς το 2026», δήλωσε ο Γουίλιαμς σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Τραπεζιτών του Νιου Τζέρσεϊ στο Τζέρσεϊ Σίτι. Με την πρόσφατη μείωση των επιτοκίων, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) που καθορίζει τα επιτόκια «έχει μετακινήσει τη μετρίως περιοριστική στάση της νομισματικής πολιτικής προς μία ουδέτερη».

Ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» να επιστρέψει ο πληθωρισμός στο 2%, χωρίς να «δημιουργηθεί αδικαιολόγητος κίνδυνος» για την αγορά εργασίας. «Η εκτίμησή μου είναι ότι τους τελευταίους μήνες, οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί καθώς η αγορά εργασίας έχει ψυχρανθεί, ενώ οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί κάπως» τόνισε.