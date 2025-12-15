Παπαστεργίου: Πρέπει να αλλάξει ο ρυθμός ενσωμάτωσης της ΑΙ από τις επιχειρήσεις

Ο Υπουργός Δ. Παπαστεργίου, αναφέρθηκε στη μεταβατική και κρίσιμη φάση, στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα ως προς την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση των τεχνολογιών AI στις επιχειρήσεις και ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη βελτίωση της αποδοτικότητας, στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα συζητήθηκαν στην πρώτη ενότητα του digital economy forum 2025, που συντόνισε η δημοσιογράφος του Insider.gr, Νίκη Παπάζογλου, με στελέχη από κορυφαίες εταιρείες να μοιράζονται τις γνώσεις και τις στρατηγικές τους για την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση των τεχνολογιών AI στις επιχειρήσεις τους.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την τοποθέτησή του στο digital economy forum 2025, ανοίγοντας με την ομιλία του την πρώτη θεματική ενότητα, αναφέρθηκε στη μεταβατική και κρίσιμη φάση, στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα ως προς την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη διανύσει σημαντική απόσταση, αλλά το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό.

«Είμαστε σε μια φάση, όπου έχουμε εκταμιεύσει το 50% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το επόμενο εξάμηνο πρέπει να εκταμιεύσουμε το υπόλοιπο 50%. Θέλει δουλειά, για να παραδώσουμε έργα συμβατά με το ΤΑΑ. Αν όμως σκεφτεί κανείς τι έχουμε υλοποιήσει μέχρι τώρα, μιλάμε για μια νέα Ελλάδα» τόνισε στην παρέμβασή του ο κύριος Παπαστεργίου.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για το ελληνικό εργοστάσιο ΑΙ, τον «Pharo», με την ψήφισή του να ολοκληρώνεται εντός της εβδομάδας. Στον χώρο της Υγείας, αναφέρθηκε στον νέο ψηφιακό φάκελο ασθενούς, καθώς και στο νέο σύστημα συνταγογράφησης, το οποίο -όπως είπε- αντικατέστησε ένα παρωχημένο πληροφοριακό σύστημα. Στον τομέα της Δικαιοσύνης, τόνισε ότι ο ρυθμός απονομής δικαίου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τους επενδυτές, σημειώνοντας την υλοποίηση του νέου ψηφιακού χάρτη και προαναγγέλλοντας τον ενιαίο ψηφιακό φάκελο δικογραφίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της εθνικής ψηφιακής αυτονομίας, μέσω του προγράμματος των μικροδορυφόρων, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη ολοκληρωμένων δεδομένων και διασταυρώσεων οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα, όπως τα γνωστά «μπλόκα» των αγροτών. «Μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή, όπου οι διασταυρωτικοί έλεγχοι θα γίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, ώστε οι τίμιοι αγρότες να λαμβάνουν όσα δικαιούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Παπαστεργίου σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει πλέον παρουσία στο διάστημα, με δυνατότητα επικοινωνίας με δορυφόρους, γεγονός που ενισχύει τις δυνατότητες της χώρας σε κρίσιμους τομείς.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επισημάνει και σημεία προβληματισμού. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ενώ το 2024 ο ρυθμός ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις ανήλθε στο 9,8%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 13,5%, το 2025 η επίδοση της χώρας υποχώρησε, γεγονός που, όπως τόνισε, «πρέπει να αλλάξει».

Ο Υπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι να τεθούν άμεσα σε λειτουργία οι υπερυπολογιστές, με την έναρξη του έργου στο Λαύριο τον Απρίλιο, ενώ ακολουθεί και η Κοζάνη σε δεύτερη φάση. Για την επόμενη ημέρα, έκανε αναφορά σε αξιοποίησή πόρων ΕΣΠΑ, που παραμένουν διαθέσιμοι για την υλοποίηση νέων έργων, καθώς και στο πρόγραμμα SAFE, το οποίο θα ενισχύσει δράσεις σε κυβερνοασφάλεια και δορυφορικές υποδομές.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία των ψηφιακών υποδομών, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη σε ρυθμό ανάπτυξης στην εξάπλωση οπτικών ινών, με 400.000 αιτήσεις στο πρόγραμμα Gigabit Voucher και 70.000 αιτήσεις στο Smart Readiness, επιβεβαιώνοντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός περνά πλέον από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση της μαζικής υλοποίησης.

Στο πάνελ που ακολούθησε ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Βασίλης Καρκατζούνης, υπογράμμισε ότι σήμερα στο Δημόσιο γίνονται πολλά και παράλληλα βήματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. «Προσπαθούμε να περάσουμε σε πιο πρακτικές λύσεις. Κοιτάμε, για παράδειγμα, λύσεις speech to text για τη δικαιοσύνη και για τις υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου. «Αντιστρέφουμε τη λογική: Κοιτάμε ποια προβλήματα χρειάζονται επίλυση και αναπτύσσουμε τις αντίστοιχες λύσεις» τόνισε ο κύριος Καρκατζούνης στην παρέμβασή του. Και πρόσθεσε: «Επικεντρωνόμαστε σε υποδομές. Δεν κάνουμε απλά δουλειές, που ακούγονται συναρπαστικές. Μας ενδιαφέρουν οριζόντιες λύσεις. Όλα αυτά που κάνουμε βασίζονται στη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, πλέον η κατάσταση βελτιώνεται και οι άνθρωποι εντός του Δημοσίου κατανοούν την ΑΙ. «Πρόκληση είναι η ποιότητα και διαθεσιμότητα δεδομένων. Δεν έχει νόημα να αναπτύξεις λύσεις και να σου δίνουν λάθος αποτελέσματα, επειδή δεν είχαν τα σωστά δεδομένα».

Παίρνοντας το λόγο, ο Head of Artificial Intelligence της SquareDev B.V. (μέλος του Ομίλου QNR), κύριος Σταύρος Θεοχάρης, σημείωσε ότι το ελληνικό Δημόσιο υπήρξε, μέχρι σήμερα, πρωτοπόρος στην εισαγωγή του genAI στον δημόσιο τομέα με μια σειρά από μεγάλα έργα. Αναφερόμενος στην υφιστάμενη κατάσταση, τόνισε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει «κατάλληλη ψηφιοποίηση των δεδομένων, αφού πολλά είναι ακόμα σε έγχαρτη μορφή». «Το θέμα είναι να κάνουμε ένα βήμα πίσω πριν κυνηγήσουμε το hype. Να δούμε πρώτα τη στρατηγική για τα δεδομένα και μετά τη στρατηγική για το ΑΙ» τόνισε, προσθέτοντας: «Στόχος είναι να πάμε προς την αυτοματοποίηση του back office και όχι του content».

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ATCOM, κύριος Κωνσταντίνος Καμάρας, σχολίασε: «Χρησιμοποιούμε ΑΙ, δίνοντας πάντα βάση στην ανθρώπινη ευθυκρισία. Αυτά πρέπει να δουλεύουν μαζί». Όπως είπε ο ίδιος κατά την τοποθέτησή του: «Τα θεμελιώδη για την υιοθέτηση της ΑΙ είναι εδώ. Το εγχειρίδιο υπάρχει. Η κουλτούρα, όμως, είναι αόρατος αντίπαλος, τα σιωπηλά εμπόδια υιοθέτησης, πχ ο φόβος, η αδράνεια. Αυτό είναι το πιο κομβικό». Απαντώντας στο πώς δίνονται λύσεις σε αυτά τα εμπόδια, υπογράμμισε τον ρόλο της εκπαίδευσης, ενώ σχολιάζοντας το κατά πόσο η ΑΙ μπορεί να καταργήσει θέσεις εργασίας, τόνισε: «Στην ανθρώπινη ιστορία, μακροπρόθεσμα ποτέ μια τεχνολογική επανάσταση δεν σκότωσε θέσεις εργασίας, αλλά δημιούργησε νέες».

Τις θέσεις του για την ίδια θεματική παρουσίασε και ο Director of Software Development της Byte, κύριος Σπύρος Κόλλιας. Όπως σημείωσε, οι εφαρμογές ΑΙ αποδίδουν καρπούς στις επιχειρήσεις, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, με παράλληλη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για τη διεκπεραίωση σημαντικών εργασιών. «Υπάρχουν συνεχώς νέα εργαλεία AI, τα οποία όμως οι πολλοί δεν έχουν ακόμη την απαραίτητη γνώση να τα χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά, ενώ υπάρχει και μεγάλο τεχνικό κόστος» σημείωσε. Αναφερόμενος στις προκλήσεις από την εισαγωγή της ΑΙ, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις είναι σημαντικό να γνωρίζουν τι θέλουν να πετύχουν. «Υπήρξε hype και έκρηξη της ΑΙ. Κάποιοι την εφάρμοσαν με ανορθόδοξο τρόπο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο Group CTO της Profile, Δρ. Απόστολος Κρητικόπουλος, σχολιάζοντας τον ρόλο της ΑΙ στη λειτουργία του ομίλου, αναφέροντας ότι: «Έργα, τα οποία είχαμε υπολογίσει ότι χρειάζονται 5-10 χρόνια για να προχωρήσουν, έχουμε καταφέρει με εργαλεία ΑΙ να τα προχωρήσουμε μέσα σε κάποιους μήνες». Αναφερόμενος στις προσκλήσεις που σχετίζονται με την υιοθέτηση των δεδομένων, τόνισε ότι κομβικό θέμα είναι η ποιότητα και η ασφάλεια των δεδομένων. Όσον αφορά στη μεγάλη εικόνα, είπε ότι σήμερα οι ΗΠΑ κάνουν επέλαση στην ΑΙ, με δεύτερη την Κίνα. «Η Ευρώπη φτιάχνει Κανονισμούς, αλλά πρέπει να δει πως θα βοηθήσει τις εταιρείες τεχνολογίας να πάνε μπροστά» πρόσθεσε ο ίδιος.

«Τα δεδομένα είναι η βασική υποδομή μιας εταιρείας. Περνάμε σε μια εποχή ωριμότητας. Φαίνεται πλέον ποια μοντέλα και λύσεις έχουν αξία» τόνισε, τέλος, ο Chief Technology & Transformation Officer του Κωτσόβολου (μέλος του Ομίλου ΔΕΗ), κύριος Γιάννης Παπίδης. Όπως είπε, για τον όμιλο η τεχνητή νοημοσύνη είναι «Ένας τρόπος να ξαναγράψουμε και να στήσουμε την εταιρεία από την αρχή». Και πρόσθεσε: «Προσπαθήσαμε να δούμε τον όμιλο σε πέντε χρόνια από σήμερα. Καταλήξαμε ότι η ΑΙ δεν είναι απλά ένα εργαλείο. Είναι νέος συνεργάτης, που θα μπει στο οργανωτικό σχέδιο της εταιρείας και θα βοηθήσει κάθε υπάλληλο. Το θέμα είναι πως θα ενσωματωθεί το ΑΙ για να ενισχυθούν όλες οι βαθμίδες υπαλλήλων».

«Άμυνα, διάστημα & κυβερνοασφάλεια: οι νέες προκλήσεις και ευκαιρίες»

Στην ενότητα αυτή οι ειδικοί του πάνελ παρουσίασαν τις στρατηγικές για την επιτυχή είσοδο και δραστηριοποίηση των εταιρειών πληροφορικής στις αγορές της άμυνας, του διαστήματος & της κυβερνοασφάλειας, αναδεικνύοντας τις βασικές τεχνολογικές τάσεις, τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις συνεργασίες που μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία.

Την ενότητα άνοιξε με την ομιλία του ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η ΑΙ, η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, τα αυτόνομα και μη επανδρωμένα συστήματα, η κυβερνοασφάλεια και η τεχνολογία του Διαστήματος αποτελούν στρατιωτικούς πολλαπλασιαστές ισχύος. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πλήρη επίγνωση της νέας πραγματικότητας, βρισκόμαστε σε συνεχή διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού» πρόσθεσε ο ίδιος. Όπως ανέφερε «σήμερα, η έννοια της ασφάλειας υπερβαίνει τα μέχρι τώρα όρια της κλασσικής στρατιωτικής απειλής με γραμμικά χαρακτηριστικά. Αντιμετωπίζουμε πλέον μη γραμμικές απειλές. Η ασφάλεια στον 21ο αιώνa είναι πολυεπίπεδη, στην εν λόγω έκταση όλου του κράτους λειτουργία και συνυφασμένη με την εξέλιξη των απειλών και της τεχνολογίας».

Σύμφωνα με τον κύριο Χούπη, η συνεχής ιχνηλάτηση με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για την ασφάλεια του κράτους. «Η πλειονότητα των τεχνολογιών που σχετίζονται με ψηφιακά, ενέχουν χαρακτήρα διττής χρήσης, καθότι υπηρετούν και εξυπηρετούν διακυβερνητικές ανάγκες» υπογράμμισε ενώ σημείωσε ότι «καμία σύγχρονη στρατιωτική δυνατότητα δεν μπορεί να είναι ανθεκτική, αν δεν έχει από πίσω ένα ισχυρό οικοσύστημα ψηφιακής τεχνολογίας. Με αυτό το στόχο έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα “Ατζέντα 2030”. Ειδικά προς νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας είπε: «ο αμυντικός σχεδιασμός στην Ατζέντα 2030 χρειάζεται την δική σας ταχύτητα και ευελιξία ώστε να υλοποιηθεί επιχειρησιακό αποτέλεσμα».

«Ο ΣΕΠΕ στα 30 χρόνια του, ιδιαίτερα μέσα στα χρόνια της κρίσης, απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργεί ως θεσμικός συνομιλητής, καταλύτης συνεργασιών και κομβικός παράγοντας ψηφιακής ανάπτυξης της χώρας. Ο ρόλος του σήμερα είναι ακόμα πιο κρίσιμος. Η πρόκληση προς το ελληνικό οικοσύστημα είναι ανοιχτή, ειλικρινής και στρατηγική, ώστε το όραμα να γίνει πράξη. Μόνο έτσι η χώρα θα κάνει άλμα μεγαλύτερο από την φθορά του χρόνου» κατέληξε.

Στη διάρκεια της συζήτησης στο πάνελ που ακολούθησε ο Δρ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχολίασε: «Έχουμε οδικό χάρτη για το μέλλον. Χρειαζόμαστε εθνικές στρατηγικές, για να ξέρουμε που θα πάμε. Για να φτιάξουμε εθνικούς πρωταθλητές στα διάφορα πεδία της τεχνολογίας που μας ενδιαφέρουν, πρέπει να ρίξουμε λεφτά, με συντονισμένο τρόπο». Αναφερόμενος στο θέμα της αμυντικής τεχνολογίας σχολίασε ότι υπάρχει πλέον συνεννόηση και γέφυρες επικοινωνίας και με το ΓΕΕΘΑ και με άλλους δημόσιους φορείς. «Το δημόσιο θέλει σοβαρό μετασχηματισμό. Είναι αναγκαίο να έχουμε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να αλλάζουμε κάποια contracts με amendments, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο».

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ), υπογραμμίζοντας ότι τα όρια δεν είναι πλέον διακριτά στον τομέα της τεχνολογίας, σημείωσε: «Την Κυβερνοασφάλεια, μέχρι τώρα, τη βλέπαμε χωριστά από τα συστήματα. Πλέον είναι ανάγκη να την κάνουμε βασικό συστατικό των συστημάτων». Ο ίδιος, αναφερόμενος στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τον τομέα της κυβερνοασφάλειας, υπογράμμισε: «Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την ΑΙ και με τον πειρασμό να γράφουν όλοι κώδικα. Η ΑΙ έχει εκπαιδευτεί σε βάση δεδομένων που δεν ήταν στρατιωτικά. Ήταν πολιτικός κώδικας, οπότε χρειάζεται προσοχή, όταν χρησιμοποιείται και ενσωματώνεται στον αμυντικό τομέα. Μακροπρόσθεμα με ανησυχεί η χρήση της ΑΙ».

Πρόσκληση στον κλάδο της πληροφορικής να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της αμυντικής τεχνολογίας απηύθυνε από το βήμα του Digital Economy Forum 2025 o Παντελής Τζωρτζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Όπως είπε, στόχος μέσα από αυτή την εθνική προσπάθεια «είναι να δώσουμε νέο όραμα και να δημιουργήσουμε την έννοια της αυτάρκειας στην άμυνα, γιατί ο σημερινός φίλος -όπως τόνισε με νόημα- μπορεί να είναι αυριανός εχθρός». Αναφερόμενος στο έργο του ΕΛΚΑΚ για τη χαρτογράφηση του κλάδου, σημείωσε ότι στόχος είναι να συμπεριληφθούν όσες περισσότερες εταιρείες γίνεται. «Περί τις 550 εταιρείες έχουν ήδη εγγραφεί, εκ των οποίων 150 εργαστήρια. Πέρα από καταγραφή, μιλάμε με τις Ένοπλές Δυνάμεις για τις επιχειρησιακές ανάγκες τους, ενώ βλέπουμε τι υπάρχει στην αγορά, ώστε να κάνουμε το matchmaking».

«Εντυπωσιακή και ελπιδοφόρα» χαρακτήρισε τη σύγκλιση μεταξύ χώρου τεχνολογίας και άμυνας τα τελευταία χρόνια ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Δημοσίου Τομέα της NETCOMPANY SEE & EUI. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο ίδιος, σήμερα «έχουμε πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια επιθέσεων, χάρη στις νέες τεχνολογίες. Δηλαδή, τα συστήματα μας δίνουν περισσότερους στόχους και δεν αρκούνται πλέον μόνο στην άντληση και επεξεργασία πληροφοριών. Μαζί με το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλου είδους απειλές (πχ μεγαλύτερης διάρκειας απειλές που 'σκάβουν' μέσα στα συστήματα), οι οποίες είναι συνολικά πολύ πιο περίπλοκες από το παρελθόν». Καταλήγοντας, τόνισε: «Η ΑΙ είναι μια παράμετρος, που μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε μπροστά -και σε προγνωστικό και σε πρακτικό επίπεδο- στην αντιμετώπιση των απειλών».

«Είδαμε πρωτοφανή αύξηση στις κυβερνοεπιθέσεις από το 2024 και μετά στην Ελλάδα. Οι επιθέσεις είναι πιο περίπλοκες και πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια λαθών» τόνισε ο Αντώνης Μαυρομιχάλης, AKAMAI Business Unit Director της ATCOM. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη πρόκληση στην Ελλάδα σήμερα είναι το οργανωτικό κομμάτι: «να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο προστασίας και για δημόσιο και για ιδιωτικό και για αμυντικό τομέα». Κλείνοντας ο ίδιος τόνισε το μεγάλο πλεονέκτημα της εγχώριας αγοράς, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό: «Η Ελλάδα έχει καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, έχει τεχνολογία, το θέμα είναι η οργάνωση και η συνεργασία με τους διαφορετικούς φορείς, για να θωρακίσουμε το ψηφιακό πεδίο της Ελλάδας».

Στη μείζονα σημασία των κβαντικών τεχνολογιών αναφέρθηκε ο Δρ. Ηλίας Παπασταματίου, Senior Project Manager της ΕΔΥΤΕ. Όπως είπε, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι «μια νέα γενιά ασφαλών επικοινωνιών, χωρίς πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα για κρυπτογράφηση, αλλά με τη δύναμη της κβαντικής φυσικής και των νόμων της φύσης». Όπως τόνισε ο ίδιος, στην Ελλάδα αναπτύσσουμε σήμερα τις δικές μας υποδομές για Quantum Computing. «Μέχρι το 2030 θα έχουμε επιχειρησιακή ετοιμότητα, τουλάχιστον για τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Είμαστε στην πρωτοπορία της Ευρώπης» τόνισε ο κύριος Παπασταματίου, προσθέτοντας ότι, πλέον, από το καλοκαίρι του 2025, η Ευρώπη έχει δομημένη κβαντική στρατηγική, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των αλλαγών.

