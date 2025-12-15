Συνεχίζεται η εξωστρέφεια της ΕΕΕΠ: Αντλεί τεχνογνωσία για την επόμενη μέρα των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα

Συμμετοχή της ΕΕΕΠ στο Player Protection Conference 2025 στη Χάγη – Ενίσχυση συνεργασίας, ανταλλαγή στρατηγικών και εμβάθυνση ευρωπαϊκών πρακτικών.

Τη στρατηγική της εξωστρέφειας και της διαρκούς αναβάθμισης των ρυθμιστικών της εργαλείων συνεχίζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), συμμετέχοντας ενεργά στο Player Protection Conference 2025 που διοργάνωσε η Ολλανδική Ρυθμιστική Αρχή Τυχερών Παιγνίων (Kansspelautoriteit) στις 8–9 Σεπτεμβρίου στη Χάγη.

Το συνέδριο, με κεντρικό θέμα «Improving Regulatory Impact in the Gambling Market», συγκέντρωσε δεκάδες ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, ειδικούς, ερευνητές και φορείς, με κοινό στόχο την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την ανταλλαγή πρακτικών για την ασφαλή λειτουργία των αγορών τυχερών παιγνίων.

Την ΕΕΕΠ εκπροσώπησαν ο Α. Αλεξίου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, και η Α. Κοσμοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ρύθμισης.

Ρυθμιστικές αρχές από όλη την Ευρώπη σε κοινό τραπέζι συζήτησης

Το συνέδριο αποτέλεσε σημείο συνάντησης διαφορετικών ευρωπαϊκών προσεγγίσεων στη ρύθμιση τυχερών παιγνίων, με παρουσιάσεις, πάνελ και διαδραστικά εργαστήρια.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία:

να παρουσιάσουν τα δικά τους μοντέλα ρύθμισης,

να αναλύσουν τις προκλήσεις των εθνικών αγορών, και

να συζητήσουν νέες στρατηγικές για τη θωράκιση των παικτών και την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Η συμμετοχή της ΕΕΕΠ στις συζητήσεις ενίσχυσε περαιτέρω τον διάλογο για την πρόληψη του παράνομου τζόγου, την προστασία των ανηλίκων, την υπεύθυνη διαφήμιση, τον εκσυγχρονισμό των μηχανισμών εποπτείας, την ανταλλαγή δεδομένων και την αξιοποίηση predictive analytics για συμπεριφορές υψηλού ρίσκου.

Μήνυμα πρόληψης μέσα από προσωπική ιστορία εθισμού

Ιδιαίτερη στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η παρέμβαση ενός νεαρού ενήλικα, ο οποίος περιέγραψε δημόσια τον εθισμό του στον τζόγο και την ανάκαμψή του. Η μαρτυρία ανέδειξε τον ρόλο των υποχρεωτικών ελέγχων ταυτότητας, των στατιστικών μοντέλων πρόβλεψης συμπεριφοράς, των μηχανισμών αυτοαποκλεισμού και των ειδικών πολιτικών προστασίας νέων.

Η αναφορά αυτή υπογράμμισε με εντυπωσιακό τρόπο τη σημασία της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης των νεότερων ηλικιών για τους κινδύνους των τυχερών παιγνίων — ζήτημα στο οποίο η ΕΕΕΠ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας: κοινές στρατηγικές, κοινές δράσεις

Το Player Protection Conference 2025 επιβεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές κινούνται πλέον προς μια πιο ενοποιημένη ρυθμιστική κατεύθυνση, με άξονες:

τη διασυνοριακή αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου,

τη δημιουργία κοινών κανονιστικών γραμμών,

την ενίσχυση της διαφάνειας, και

την ανάπτυξη ευρωπαϊκών εργαλείων προστασίας παικτών.

Η ΕΕΕΠ, με τη συμμετοχή της, συνέβαλε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, αναδεικνύοντας τις ελληνικές πρακτικές, τις προτεραιότητες της χώρας στον χώρο των παιγνίων και τον ρόλο της Επιτροπής στο νέο περιβάλλον εποπτείας.

Η επόμενη ημέρα: περισσότερη πρόληψη, περισσότερη τεχνογνωσία, περισσότερη συνεργασία

Η παρουσία της ΕΕΕΠ στη Χάγη ενισχύει τη συνεχή προσπάθεια της Επιτροπής να παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, να ενσωματώνει σύγχρονες πρακτικές και να διασφαλίζει ότι η ελληνική αγορά εξελίσσεται με υπευθυνότητα, ασφάλεια και σαφείς κανόνες λειτουργίας.

Η εξωστρέφεια που αναπτύσσει η ΕΕΕΠ τα τελευταία χρόνια —μέσα από διεθνείς συνεργασίες, συνέδρια, τεχνική ανταλλαγή πληροφοριών και συμμετοχή σε ρυθμιστικά δίκτυα— αποτελεί πλέον κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της.