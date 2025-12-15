Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Bloomberg: Η Eurobank σχεδιάζει δύο SRTs με επίκεντρο εταιρικά και ναυτιλιακά δάνεια

Newsroom
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η τράπεζα συνεργάζεται με την Alvarez & Marsal για τις πιθανές συναλλαγές, δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

Δύο σημαντικές συναλλαγές μεταφοράς κινδύνου (Significant Risk Transfer - SRT) σχεδιάζει η Eurobank, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται δημοσίευμα του Bloomberg.

Η μία από τις δύο συναλλαγές αφορά χαρτοφυλάκιο εταιρικών δανείων περίπου 2 δισ. ευρώ, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με ναυτιλιακά δάνεια. Οι όροι των συναλλαγών ενδέχεται να αλλάξουν έπειτα από τις συζητήσεις με τους επενδυτές.

Εκπρόσωποι τόσο της Eurobank όσο και της Alvarez & Marsal αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Τα SRT επιτρέπουν στις τράπεζες να ασφαλίζουν δάνεια έναντι στην αθέτηση πληρωμών, μέσω της πώλησης τίτλων συνδεδεμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο σε θεσμικούς επενδυτές όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά ταμεία και hedge funds. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν αυτές τις συναλλαγές για να ενισχύσουν τους δείκτες φερεγγυότητάς τους και να απελευθερώσουν κεφάλαια που διαφορετικά θα χρησιμοποιούσαν για να ικανοποιήσουν τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Μια τράπεζα συνήθως αποκτά προστασία έναντι αθέτησης για ποσοστό μεταξύ 5% και 15% των χαρτοφυλακίων της.

Η αγορά των συναλλαγών σημαντικής μεταφοράς κινδύνου αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Man Group. Σημειώνεται ότι η ABN Amro Bank NV, η Banco Santander SA και η UniCredit SpA συγκαταλέγονται μεταξύ των τραπεζών που έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα τέτοιες συναλλαγές.

