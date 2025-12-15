ΧΑ: Συνεχίστηκε η «ακροβασία» στις 2.100 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη

Με ήπιες εναλλαγές προσήμου εκατέρωθεν των 2.100 μονάδων, αλλά και διαφοροποιήσεις σε επίπεδο μεμονωμένων τίτλων, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας. Ξεχώρισε το άλμα της Eurobank.

Με ήπιες εναλλαγές προσήμου εκατέρωθεν των 2.100 μονάδων, αλλά και αξιόλογες διαφοροποιήσεις σε επίπεδο μεμονωμένων τίτλων, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας στη Λεωφόρο Αθηνών. Έτσι, η τελευταία πλήρης εβδομάδα του έτους για το ΧΑ -την ερχόμενη εβδομάδα η αγορά θα παραμείνει κλειστή μεταξύ 24 και 26 Δεκεμβρίου- ξεκίνησε χωρίς να διαφοροποιηθεί το μοτίβο των προηγούμενων ημερών.

Οι επενδυτές τις επόμενες ημέρες θα έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στη συνεδρίαση της ΕΚΤ (17-18/12), η οποία αναμένεται να διατηρήσει το επιτόκιο του ευρώ αμετάβλητο. Ωστόσο, ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι στη συνεδρίαση θα εκφραστούν έντονα διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού. Στις ΗΠΑ, σημαντικά στοιχεία αναμένονται αύριο για την αγορά εργασίας και στις 18/12 για τις τιμές καταναλωτή, τα οποία θα καλύπτουν ταυτόχρονα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, που «χάθηκαν» λόγω shutdown.

Εντός συνόρων, η μετοχή της Eurobank επέστρεψε δυναμικά σε διαπραγμάτευση, μετά τη συγχώνευση της holding με τη μητρική, με άλμα 4,60%. Αύριο, για τον ίδιο λόγο, θα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Τρ. Πειραιώς, η οποία θα επανέλθει στις 22/12, ενώ το συμβόλαιο της Τρ. Πειραιώς θα πάρει παράταση ως τις 29 Δεκεμβρίου.

Όπως σημείωνε σήμερα η Fast Finance, δεν αποκλείεται αύξηση τζίρου έως τη λήξη συμβολαίων την Παρασκευή, κάτι που φάνηκε ήδη στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας. Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 199,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €40,62 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ενδιαφέρουσα η επισήμανση της Fast Finance, η οποία σχολιάζει πως παρατηρείται ενεργοποίηση «λόμπι» στην ελληνική αγορά, τα οποία είχαν χρόνια να εμφανιστούν, αναζητώντας τοποθετήσεις σε μικρότερους τίτλους. Η χρηματιστηριακή τονίζει και το γεγονός ότι το ενδιαφέρον στη Νέα Υόρκη για ελληνικές μετοχές παραμένει έντονο, με ολοένα και περισσότερους επενδυτές και funds να ρωτούν για ελληνικές εταιρίες, και εκτιμά ότι «η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί, υπενθυμίζοντας ότι η ελληνική αγορά ανήκει πλέον στις ανεπτυγμένες αγορές, ενώ το Χρηματιστήριο βρίσκεται υπό την ομπρέλα της Euronext».

Τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.107,43 μονάδες με οριακή άνοδο 0,15%, παρά το γεγονός ότι κινήθηκε πτωτικά σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών.

Αμετάβλητος στις 2.342,15 μονάδες έκλεισε ο δείκτης των τραπεζών όπου, εκτός από τη Eurobank, σε οριακά θετικό έδαφος έκλεισαν και οι Optima και Alpha Bank.

Στο σύνολο του ταμπλό 64 μετοχές ολοκλήρωσαν ενισχυμένες, έναντι 49 που υποχώρησαν και 38 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.